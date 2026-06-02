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Ciclismo Colombiano

Lina Marcela Hernández ganó la etapa 1 de la Vuelta a Colombia Femenina 2026

Hernández se impuso en la jornada de 121 kilómetros con inicio en Chía y meta en Tocancipá.
Daniel Zabala
Lina Marcela Hernández, ganadora etapa 1 Vuelta a Colombia femenina 2026
Lina Marcela Hernández, ganadora etapa 1 Vuelta a Colombia femenina 2026 // Deportes RCN

Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa) ganó este martes 2 de junio la etapa 1 de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 que contó con un recorrido de 121 kilómetros con salida desde Chía y meta en el municipio de Tocancipá.

Hernández demostró mayor fortaleza para rematar la jornada con un emocionante sprint, en el que superó a las demás integrantes del pelotón principal.

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La segunda posición del día fue para Lilibeth Chacón (Eneicat) y el podio lo completó Jannie Salcedo (Petrobike).

La jornada tuvo como gran desafío un doble ascenso al Alto del Sisga, que sin duda condicionó las fuerzas de cada pedalista.

En la definición del día, Lina Marcela sorprendió al lanzar el embalaje a menos de 200 metros para la línea de meta.

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Este miércoles 2 de junio continuarán las emociones de la Vuelta a Colombia Femenina con el desarrollo de la etapa 2.

La jornada contará con un recorrido total de 115.8 kilómetros con salida en Cota y meta en Guaduas.

El pelotón de pedalistas transitará por Cota, Siberia, el Alto del Vino, La Vega, El Trigo y Guaduas.

Los principales desafíos del día serán, sin duda, los ascensos al Alto del Vino y al Alto del Trigo.

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