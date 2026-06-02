Junior prepara revolcón: salidas, refuerzos y más decisiones

Fuad Char, máximo accionista de Junior de Barranquilla, sorprendió en las últimas horas al hablar de los planes que tiene con el equipo 'rojiblanco', que está a pocas horas de disputar la final de la Liga BetPlay frente a Atlético Nacional.

En diálogo con Win Sports, el directivo se refirió al futuro del director técnico Alfredo Arias, a los refuerzos que quiere para el segundo semestre, a la posible salida de algunos jugadores y a la continuidad de figuras como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

¿Qué pasará con Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca?

Al ser consultado sobre el futuro de Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, el máximo accionista del equipo 'rojiblanco' reconoció el aporte que le han dado a la institución, pero al mismo tiempo puso en duda la continuidad de ambos.

"Te le aportó mucho a Junior y ha superado mis expectativas", dijo.

"Terminan (Bacca y Teo) contrato el 30 de junio. Desafortunadamente esta es la vida, vamos a ver si los necesitamos o no. El contrato de ellos termina el 30 de junio. Ya la decisión está tomada, la carta está entregada, y ahora entraremos a ver los refuerzos y pensaremos en el próximo semestre. Es un tema muy delicado, son jugadores muy queridos. nos han entregado muchas alegrías", agregó.

El futuro de Alfredo Arias

Char también se refirió al futuro del director técnico Alfredo Arias. El directivo aseguró que ya estaría acordada la renovación del contrato.

"De palabra todo está acordado. Ya el dio el sí", afirmó.

¿Juan Fernando Quintero vuelve a Junior?

Fuad Char también abrió la puerta al posible regreso de Juan Fernando Quintero a Junior de Barranquillla.

"Yo hablo con JuanFer. Él me llama y yo le contesto. Conversamos. Él quiere volver", afirmó.

Char quiere a Miguel Ángel Borja

El máximo accionista de Junior también aseguró que le gusta Miguel Ángel Borja y no dudaría en volver a ficharlo.

"Ese me gustaría traerlo. Ese sería el 9 que necesito. Me gustaría", dijo.

Más refuerzos

Adicionalmente, Fuad Char explicó que espera armar una nómina competitiva, teniendo en cuenta que la capacidad del estadio Metropolitano se ampliará a 62 mil espectadores.

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"Tengo que tener un equipo bueno para un estadio de más de 60 mil espectadores. Vamos a tener buenos refuerzos para el siguiente semestre", afirmó.

El caso de Jermein Zidane Peña

Finalmente, Fuad Char se refirió a la situación de Jermein Zidane Peña y a su futuro en Junior.

"Hablamos con el técnico y lo escuchamos y le hacemos los comentarios que nosotros necesitamos. Manejamos el tema. Peña volvió a jugar por que no teníamos más y nos ha dado la mano. Es muy buen jugador. Tiene un temperamento fuerte y duro, pero vamos a ver. Esperamos verlo luchar para lograr la nueva estrella" dijo.