Los ciclcistas colombianos que competirán en el World Tour 2026

El ciclismo colombiano volverá a tener una presencia significativa en el WorldTour 2026, con una nómina que combina figuras consagradas, corredores en plena madurez deportiva y jóvenes que empiezan a reclamar su espacio en la élite. Será una temporada clave para medir el verdadero alcance de esta generación en las tres grandes vueltas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, escenarios donde históricamente Colombia ha construido su prestigio internacional.

El nombre que encabeza cualquier análisis es el de Egan Bernal (INEOS Grenadiers). El zipaquireño, campeón del Tour y del Giro, afronta 2026 con el objetivo de consolidar su regreso definitivo al primer plano. Su capacidad escaladora, la experiencia adquirida en batallas de alta montaña y una mentalidad competitiva probada lo mantienen como una opción real para luchar por posiciones de honor, especialmente en recorridos exigentes y con finales largos en ascenso. Si la regularidad lo acompaña, sigue siendo la carta más sólida para soñar con un podio.

A su lado, Brandon Rivera, también en INEOS, cumple un rol distinto pero igual de valioso. Su fortaleza está en la versatilidad, la lectura de carrera y la disposición para trabajar en favor del líder. No suele figurar en las clasificaciones generales, pero su aporte como gregario en terrenos quebrados o en escapadas controladas puede marcar diferencias silenciosas.

Uno de los nombres que más expectativa genera es Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). El bogotano ha mostrado una evolución constante, con triunfos parciales y actuaciones convincentes en vueltas por etapas. Su perfil de escalador explosivo, combinado con ambición táctica, lo perfila como un candidato serio a protagonizar la Vuelta a España o a buscar resultados destacados en el Giro, donde los recorridos técnicos suelen favorecer su estilo agresivo.

En el bloque alemán de Red Bull – BORA – hansgrohe, Daniel Felipe Martínez aporta un registro completo. Su habilidad en la montaña, sumada a un rendimiento sólido en la contrarreloj, lo convierten en un corredor apto para disputar generales o, según el contexto del equipo, cazar etapas clave. Es uno de los colombianos más equilibrados del pelotón, capaz de adaptarse a distintos escenarios.

La nueva savia llega de la mano de Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), un escalador joven que empieza a dar pasos firmes en la máxima categoría. Aunque su papel inicial será de aprendizaje, su potencial en ascensos largos y su margen de crecimiento lo convierten en un proyecto interesante a mediano plazo.

En un registro completamente distinto aparece Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG). El boyacense es sinónimo de velocidad, potencia y olfato para los finales rápidos. En las grandes vueltas su misión será clara: pelear etapas al sprint y aprovechar jornadas de media montaña donde su resistencia le permite superar filtros que eliminan a otros velocistas.

El XDS Astana Team apuesta por dos perfiles complementarios: Harold Tejada y Sergio Higuita. Tejada destaca por su regularidad, fortaleza en puertos largos y capacidad de apoyo en la general. Higuita, en cambio, aporta explosividad, valentía y una mentalidad ofensiva ideal para escapadas o llegadas selectivas. Ambos tienen margen para brillar en etapas de alta exigencia.

En Movistar Team, la experiencia y la juventud conviven. Nairo Quintana sigue siendo un referente histórico, con una lectura de carrera que aún puede resultar decisiva en jornadas de montaña. Einer Rubio, tras mostrar consistencia en el Giro de Italia, emerge como una alternativa seria para clasificaciones generales o triunfos parciales. Mientras tanto, Diego Pescador y Jhonatan Guatibonza representan la apuesta a futuro: talento joven, piernas frescas y la oportunidad de sorprender desde la fuga.

En conjunto, Colombia afronta el WorldTour 2026 con argumentos reales para ser protagonista. Quizás no todos lucharán por la general, pero entre escaladores, velocistas, gregarios de lujo y promesas, el país cafetero vuelve a ofrecer una paleta diversa de talento capaz de mantener viva su tradición en las carreteras más exigentes del planeta.