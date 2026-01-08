Nairo quiere revancha: El colombiano le apunta a una de las grandes en 2026

El nombre de Nairo Quintana vuelve a tomar fuerza en el arranque del calendario ciclístico. Mientras varios corredores afinan detalles para un nuevo año de competencia, el colombiano sigue trabajando en silencio, enfocado en su preparación y en lo que puede ser un 2026 clave dentro de su carrera profesional.

En medio de versiones cruzadas sobre su futuro y su rol dentro del Movistar Team, el boyacense ha preferido hablar desde la carretera y el entrenamiento, dejando claro que su vínculo con el ciclismo europeo aún no se ha cerrado.

Lea también Giro en el futuro de Nairo Quintana: Movistar NO lo tendría en planes para 2026

Nairo sigue en la pelea por las grandes carreras

En los últimos días, medios españoles señalaron que Nairo Quintana no estaría en los planes iniciales del Movistar para disputar el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España. Sin embargo, el propio corredor colombiano salió al paso de esas informaciones y aseguró que todavía lucha por ganarse un lugar en las competencias más importantes del calendario.

“El inicio será en España, luego viajaré a Emiratos Árabes y más adelante correré en Italia, entre otras competencias. Estamos entrenando bien y preparándonos de la mejor manera para lo que viene”, explicó en entrevista con ESPN Ciclismo, dejando claro que su temporada ya está en marcha.

Aunque hoy no parte como jefe de filas, Quintana mantiene intacta su ambición deportiva. El colombiano es consciente de su rol actual dentro del equipo, pero asegura que mientras tenga la motivación para competir y aportar, seguirá entrenando al máximo nivel.

Lea también Movistar Team: revelan el calendario que tendrán 5 de sus ciclistas

La Vuelta a España, el gran objetivo en el horizonte

La temporada pasada dejó una espina clavada para Nairo Quintana. Si bien pudo disputar el Giro de Italia, una lesión sufrida en la Vuelta a Burgos lo dejó fuera de la Vuelta a España, una carrera que considera especial tanto a nivel personal como colectivo.

“El año pasado fue duro perderme la Vuelta cuando estaba en buena condición. Esa carrera es muy importante para el equipo y se necesita llegar con los hombres más fuertes. Yo voy a trabajar para ganarme ese lugar”, afirmó el colombiano, con la mirada puesta en la ronda ibérica.

Más allá del calendario, Nairo también reflexionó sobre el momento actual del ciclismo y el contexto del Movistar Team, que hoy compite frente a escuadras con mayores presupuestos. Aun así, destacó que la disciplina, la constancia y el deseo de competir siguen siendo su principal motor.

A sus 35 años, Nairo Quintana no habla de despedidas ni de finales anticipados. El colombiano sigue entrenando, compitiendo y buscando su espacio en el exigente ciclismo europeo, con la Vuelta a España como gran ilusión y con la convicción de que aún tiene mucho por aportar. Mientras las decisiones se toman en la carretera, el cóndor sigue pedaleando, fiel a su espíritu competitivo.



