Ya se viene una nueva temporada de ciclismo internacional en la categoría UCI World Tour, la cual dará comienzo con el Tour Down Under en territorio australiano el próximo martes 20 de enero, competencia por etapas que se disputó por primera vez en 1999 y a partir de allí se llevó a cabo anualmente de manera ininterrumpida hasta 2021, fecha en la que llegó la emergencia sanitaria del COVID-19.

Se han confirmado 20 equipos en esta competencia que tendrá en su lista de participantes a varios pedalistas latinoamericanos, entre ellos dos pedalistas colombianos que aspiran a victorias de etapa y también a pelear la clasificación general.

Los latinos que participarán en el Tour Down Under 2026

La cuota cafetera en esta competencia estará representada por Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), pedalistas que aspiran a destacarse en este primer gran reto de la temporada, uno buscando triunfos de etapa como velocista y otro peleando la clasificación general, respectivamente.

Por otro lado, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) aparece en escena para defender el título logrado el año pasado, pedalista que se verá en la carrera con su compatriota Jefferson Cepeda (EF Education).

¿Cuáles son las figuras que estarán en el Tour Down Under?

Esta competencia que empieza el martes 20 de enero y acabará el domingo 25, contará con la presencia de grandes figuras del pelotón internacional como Jay Vine, Adam Yates, Javier Romo, Jack Haig, Ben O’Connor, Matthew Brennan, entre otras estrellas más.

Por otro lado, cabe mencionar que la colombiana Paula Patiño hace parte de la delegación elegida por el Movistar Team para el Tour Down Under femenino, competencia que se desarrollará del 17 al 19 de enero de 2026.