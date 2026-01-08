Polémica en el tenis: Campeón de Grand Slam se queja de Sinner y Alcaraz

El inicio del Abierto de Australia 2026 vuelve a poner al tenis en el centro de la escena. El primer Grand Slam del año no solo abre el calendario grande de la temporada, sino que también llega cargado de expectativas por lo que pueda suceder en un circuito que atraviesa una etapa de transición y dominio muy marcado.

Mientras Melbourne se prepara para recibir a los mejores jugadores del mundo, desde el entorno del tenis comienzan a surgir voces que analizan el presente del deporte y advierten sobre ciertos escenarios que podrían afectar la competitividad y el interés a largo plazo.

Un ex campeón cuestiona el dominio de Sinner y Alcaraz

En la previa del torneo, Pat Cash, extenista australiano y campeón de Wimbledon en 1987, expresó su preocupación por la hegemonía que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han construido en los últimos dos años. Para el exjugador, el hecho de que los títulos grandes se repartan siempre entre los mismos nombres no resulta del todo positivo para el espectáculo.

Cash aseguró que el circuito parece haberse convertido en “una carrera de dos caballos”, una situación que, aunque produce finales memorables, también genera un riesgo. Según su análisis, si uno de los dos queda eliminado prematuramente, los torneos pierden atractivo y los organizadores pasan a depender excesivamente de que ambos lleguen a instancias decisivas.

¿Quiénes pueden romper el duopolio?

Más allá de la crítica, Cash también se animó a señalar posibles candidatos capaces de desafiar el dominio del italiano y el español. El australiano destacó que Novak Djokovic sigue siendo un contendiente serio mientras continúe en el circuito y mencionó al estadounidense Taylor Fritz como un jugador que presiona para meterse definitivamente en la élite.

Además, puso la lupa sobre otros nombres con proyección como Lorenzo Musetti y Alexander Bublik, a quienes considera capaces de dar el salto si logran sostener regularidad. También lamentó el presente de Jack Draper, a quien ve con el potencial necesario, pero limitado por constantes problemas físicos que le han impedido consolidarse.

A pocos días del inicio del Abierto de Australia, el debate sobre la hegemonía de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz vuelve a instalarse en el mundo del tenis. Mientras ambos se permiten incluso disputar una exhibición en Corea del Sur antes de llegar a Melbourne, figuras históricas como Pat Cash advierten que el circuito necesita mayor competencia real en la cima. El primer Grand Slam de 2026 será, una vez más, el escenario ideal para saber si alguien puede desafiar a los dos nombres que hoy dominan el tenis mundial.