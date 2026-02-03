Los latinoamericanos que correrán la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026

La Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026 dará inicio este miércoles 4 de febrero y se extenderá hasta el domingo 8, en lo que será la edición número 77 de la tradicional carrera española, una de las primeras pruebas por etapas del calendario europeo.

La competencia estará compuesta por cinco etapas, con recorridos variados que incluyen jornadas para velocistas, media montaña y llegadas exigentes, ideales para empezar a marcar diferencias en la clasificación general.

En esta edición participarán 18 equipos, de los cuales nueve pertenecen a la categoría World Tour, lo que garantiza un alto nivel competitivo y una nómina destacada de corredores desde el primer día.

Colombianos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana

Uno de los datos llamativos para el público colombiano es que Santiago Buitrago, campeón de la edición 2025 con el Bahrain Victorious, no defenderá el título, por lo que habrá un nuevo ganador en territorio valenciano.

El único colombiano en competencia será Edison Alejandro Callejas, quien representará al Petrolike de México, equipo continental que buscará protagonismo en las fugas y en las etapas más exigentes.

Junto a Callejas, habrá presencia de otros ciclistas latinoamericanos, entre ellos el venezolano Francisco Peñuela, integrante del Caja Rural – Seguros RGA, habitual animador de carreras en el calendario español.

También dirá presente el panameño Roberto Carlos González, corredor del Solution Tech NIPPO Rali, quien continúa sumando experiencia en pruebas europeas de alto nivel.

Por Ecuador estará Jonathan Caicedo, acompañado por los mexicanos Juan Prieto y Antonio Prieto, mientras que el también mexicano César Macías competirá con los colores del Burgos Burpellet BH, completando así la nómina latinoamericana.

Favoritos al título de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

En cuanto a los favoritos al título, sobresalen nombres de peso como Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), João Almeida (UAE Team Emirates – XRG) y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), quienes parten como los principales candidatos a quedarse con la general en esta edición 2026.