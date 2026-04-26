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Nairo Quintana

"Los llevaré en mi corazón": Nairo tras ganar la Vuelta a Asturias

Nairo Quintana se quedó con el título de la clasificación general en la Vuelta a Asturias 2026.
Daniel Zabala
Develan la próxima carrera de Nairo Quintana con el Movistar
Nairo Quintana, ciclista colombiano // AFP

El colombiano Nairo Alexander Quintana se coronó este domingo 26 de abril en el nuevo campeón de la Vuelta a Asturias 2026.

Quintana defendió con éxito el primer lugar en la clasificación general en la etapa 5, última de la prueba, a pesar de los ataques sufrido por el español Adriá Perica (UAE Team Emirates).

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Al final, el colombiano cruzo la meta de la jornada en la cuarta casilla para confirmarse como líder de la clasificación general.

"Los llevaré en el corazón"

Al final de la carrera, Nairo Quintana no pudo ocultar su felicidad por ganar la general de la Vuelta Asturias por tercera ocasión en su carrera.

Nairo le agradeció a la afición y aseguro que volverá a rodas por las vías asturianas.

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"Seguiré rodando con los amigos, no sé si en carrera volvamos a pasar por aquí, pero le agradezco de manera inmensa por todo el cariño que nos han dado el apoyo por salir a las calles y siempre animarme, es una tierra que siempre llevaré en el corazón", dijo.

Quintana destacó el trabajo de sus compañeros de equipo en el Movistar Team durante toda la Vuelta a Asturias.

"Ha sido espectacular, hemos trabajo bien como equipo el UAE tenía intenciones, pero le agradezco al equipo. Con Diego Pescador queríamos echarle una mano para que subiera al podio, controlamos bien la carrera y luego pudimos subirlo al podio", explicó.

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