Nairo Quintana reveló la carrera que más lo marcó: sorprendió a todos con su elección

El ciclista colombiano Nairo Quintana abrió su corazón en medio de una entrevista con Despierta Win, en medio de la presentación del Nairo Fest en Cartagena, allí, el cóndor, reveló cuál ha sido el triunfo que más ha disfrutado a lo largo de su carrera, en una confesión cargada de emoción y nostalgia.

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Durante la mañana de este jueves el boyacense destacó el crecimiento de esta iniciativa deportiva, que nació como un encuentro entre amigos y hoy se ha consolidado como una cita masiva: “Realmente es una fiesta deportiva. Nació en 2019 con una rueda de ciclistas de amigos y se han sorprendido mucho más. Hoy es una gran fiesta deportiva donde hay inclusión para toda la familia”, explicó, resaltando las diferentes modalidades disponibles, desde carreras de 5K, 10K y 21K hasta recorridos de ciclismo para aficionados y niños.

El corredor también valoró el impacto de la sede elegida. “Cartagena es un destino turístico, deportivo, donde nos ha garantizado un aeropuerto que llega a un nivel internacional todo el tiempo y luego su reestructura hotelera que nos da tranquilidad para todos”, afirmó, destacando las condiciones logísticas que han permitido el crecimiento del evento.

Nairo Quintana reveló la carrera que más lo marcó: emotivo momento del deportista boyacense

Sin embargo, el momento más especial llegó cuando fue consultado por la victoria que más ha disfrutado. Sin dudarlo, Quintana apeló a la memoria colectiva del país: “Seguro que la etapa que más me ha gustado es la que a ustedes les ha gustado, por la que recordamos todos, que fue en ese 20 de julio. Fue genial para todos, para los colombianos, para mí, para mi equipo, maravilloso”.

Finalmente, el pedalista habló sobre las sensaciones que le dejó anunciar su retiro, dejando ver el lado más humano de su trayectoria: “Lo único que siento realmente es la nostalgia de esos momentos que estoy viviendo en competición, la adrenalina, la preparación. Antes de la etapa, post-etapa, todos esos momentos me dan mucha nostalgia”, confesó.

A pesar de ello, dejó claro que mantiene su disciplina intacta: “Me sigo entrenando como siempre, tengo que estar muy bien para las competiciones que vienen, tengo que estar haciendo mis entrenamientos como siempre hasta finalizar la última carrera”.