Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026

El colombiano Nairo Alexander Quintana sigue haciendo historia en el ciclismo mundial. Este domingo 26 de abril, el boyacense se convirtió en el campeón de la Vuelta a Asturias 2026.

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En su último año como ciclista profesional, Nairo dio una demostración de toda su clase, experiencia y habilidad para hacerse con una victoria de etapa (etapa 2) y además con el primer lugar de la clasificación general.

Nairo defendió el liderato en la quinta y última etapa

Este domingo 26 de abril, Nairo se defendió de los ataques del español Adriá Pericas (UAE Team Emirates), quien lo atacó y trató de arrebatarle el primer lugar de la clasificación general.

Sin embargo, el colombiano hizo valer toda su categoría y experiencia para mantenerse a la rueda de Pericas y conquistar el título.

Al final, Nairo terminó líder de la general con un tiempo de 14H30'46''.

Segundo se ubicó Adriá Pericas (UAE Team Emirates) a 25'' y el podio de la carrera lo completó el también colombiano Diego Pescador (Movistar Team) a 1'33''.

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¿Hace cuánto no ganaba una general Nairo Quintana?

La victoria de Nairo Quintana en la Vuelta a Asturias 2026 es especial para Nairo Quintana, teniendo en cuenta que está en su última temporada como ciclista profesional.

Nairo no celebraba un triunfo de etapa desde el 20 de febrero de 2022, cuando se quedó con el primer lugar en la tercera jornada del Tour de los Alpes.

Adicionalmente, el colombiana no lograba un título de clasificación general desde la misma temporada 2022, cuando fue primero en el Tour de la Provence y en el Tour de los Alpes Marítimos.