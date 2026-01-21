Lund Andresen ganó la primera etapa del Tour Down Under y Molano fue protagonista

El Tour Down Under ya tiene nuevo dueño del maillot de líder. El danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se impuso este miércoles en la primera etapa y, además de levantar los brazos en Tanunda, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

La jornada, diseñada para el lucimiento de los velocistas, contó con un recorrido de 120 kilómetros con salida y llegada en Tanunda. Allí, Lund Andresen fue el más rápido tras un embalaje limpio y potente, firmando un tiempo de dos horas, 42 minutos y 41 segundos.

Lea también Alcaraz avanzó a tercera ronda y se encamina al título del Australian Open

Con 23 años y nacido en Taastrup, el corredor danés logró su primera gran victoria con los colores del Decathlon CMA CGM Team, superando a dos de los grandes favoritos del día: el británico Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) y el australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers).

La etapa fue mayoritariamente llana, con tres ascensos a Menglers Hill (tercera categoría) como únicas dificultades del trazado, dentro de un circuito que los corredores debieron completar en tres ocasiones. En ese contexto, Guillaume Martin y Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), junto a Martin Urianstad (Uno-X Mobility), protagonizaron la fuga del día.

Antes de ser neutralizados, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG), defensor del título, aprovechó el primer esprint intermedio para bonificar tres segundos, un movimiento estratégico que le permitió mejorar su posición en la general tras un prólogo complicado en Adelaida.

Ya en el tramo final, el pelotón neutralizó a los escapados y el Decathlon asumió el control del grupo, con Tord Gudmestad lanzando el embalaje para Lund Andresen. En los metros decisivos, el danés sostuvo la aceleración y resistió el embate de sus rivales para quedarse con la victoria.

¿Cómo le fue a los colombianos en la etapa 1 del Tour Down Under?

En cuanto a los colombianos, el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG) se ubicó undécimo en la etapa, con el mismo tiempo del ganador, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) cruzó la meta en la casilla 57, igualmente integrado en el grupo principal.

En la clasificación general, Lund Andresen lidera gracias a los 10 segundos de bonificación obtenidos, superando por uno y dos segundos a Sam Watson y Ethan Vernon, respectivamente. El latinoamericano mejor ubicado es Jhonatan Narváez, quien ahora marcha decimotercero en su intento por revalidar el título.

Recorrido de la segunda etapa del Tour Down Under

El Tour Down Under continuará este jueves con la segunda etapa, entre Norwood y Uraidla, sobre un recorrido de 148,1 kilómetros. Será una jornada de media montaña, con tres puertos —dos de primera categoría y uno de segunda—, donde los principales aspirantes a la general empezarán a mostrar sus cartas.