Alcaraz avanzó a tercera ronda y se encamina al título del Australian Open

Sigue avanzando de la mejor manera el Australian Open y cada vez van quedando solamente los mejores, en donde ya hay nombres escritos como el de Jannik Sinner, Novak Djokovic y el propio tenista español, Carlos Alcaraz, quien volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del tenis mundial en la segunda ronda del Australian Open.

Alcaraz se ganó su cupo a la tercera ronda del centenario de la competencia tras imponerse con autoridad al alemán Yannick Hanfmann en una sólida presentación que reafirma su excelente momento competitivo. El español, número uno del mundo y máximo favorito del torneo, resolvió el encuentro con jerarquía, combinando potencia, inteligencia táctica y una madurez que impresiona pese a su juventud.

Así fue la victoria de Alcaraz en el Australian Open

Desde el inicio del partido, Alcaraz impuso condiciones con su habitual agresividad desde el fondo de la pista. Con un servicio efectivo y una derecha profundamente ofensiva. Además de una ofensiva sólida, Alcaraz también logró neutralizar las principales virtudes de Hanfmann, un jugador zurdo que suele complicar a sus rivales con su potencia y juego pesado.

El primer set se convirtió en una auténtica batalla de resistencia con una duración de 78 minutos, siendo el set inicial más largo que Alcaraz ha disputado en un Grand Slam hasta ahora. Tras varios intercambios muy disputados, el murciano consiguió imponerse en el tiebreak 7-4.

Ya en el tercer set, la condición física y la experiencia de Alcaraz para avanzar a rondas finales marcaron la diferencia con un 6-2 final. El español selló su pase a la tercera ronda con un marcador de 7-6(4), 6-3 y 6-2, tras dos horas y 46 minutos de juego en la icónica Rod Laver Arena.

La actuación de Alcaraz dejó sensaciones muy positivas de cara a lo que viene en la tercera ronda del torneo en el que busca arrebatarle el vigente trofeo a su máximo rival, el italiano Jannik Sinner.

"Sabía que iba a jugar muy bien. Conozco su nivel, ya he jugado contra él varias veces. Estoy muy, muy contento de haber superado un primer set realmente difícil y luego empecé a sentirme un poco mejor en la cancha".









Próximo juego de Alcaraz en el Australian Open

El siguiente reto de Carlos Alcaraz en el centenario de esta prestigiosa competencia será el jueves 22 de enero enfrentando al tenista francés, Corentin Moutet.







