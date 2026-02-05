Martha Bayona le responde a la UCI, luego de ser sancionada por "violar normas antidopaje"

La ciclista colombiana Martha Bayona le respondió este jueves 5 de febrero a la Unión Ciclista Internacional, después de haber sido notificada de una suspensión de 18 meses por "violar "las normas antidopaje".

Bayona emitió un comunicado en el que asegura que nunca fue su intención evadir los controles no hacer trampa.

"Quiero dejar algo muy claro: nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa. A lo largo de todo este proceso, la propia UCI reconoció que 'bajo ninguna circunstancia considera que intenté evadir pruebas ni cuestiona mis esfuerzos o compromisos con la reglas antidopaje'", señala el comunicado.

La pedalista agregó que siempre ha defendido el "deporte limpio" y la no presencia para los controles fueron errores humanos.

"Siempre he defendido un deporte limpio y he colaborado con el sistema antidopaje. Los hechos que dieron lugar a esta sanción fueron errores humanos cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida, los asumo con responsabilidad y con la cabeza en alto", agregó

Martha Bayona aseguró que en los últimos meses ha vivido momentos difíciles en su vida.

"Durante este proceso he vivido uno de los años más difíciles a nivel personal: la suspensión provisional, la imposibilidad de competir, soledad y la falta de acompañamiento institucional y una fuerte carga emocional. A esto se sumó la muerte de mi padre, un golpe profundamente doloroso que marcó un antes y un después en mi vida", dijo.

Finalmente, Bayona afirmó que asumirá las consecuencias del proceso.

"Asumiré las consecuencias de este proceso con respeto, aprendizaje y fortaleza. Mi compromiso con el deporte limpio sigue intacto, y mi motivación por volver más fuerte, más consciente y más humano también", enfatizó.