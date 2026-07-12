Mathieu van der Poel ganó la novena etapa del Tour de Francia; Pogacar sigue de líder

Nueva fracción del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

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Durante la primera semana del Tour, Tim Merlier sacó las dos últimas victorias continuas en la séptima y octava etapa de la competencia. El belga esperaba seguir victorioso en esta novena jornada con la necesidad de escalar en la clasificación general.

La novena jornada del Tour de Francia 2026 tenía un perfil de 185,5 kilómetros, pero por temas de la intensidad del clima, recortaron a 155,5 kilómetros entre la localidad de Malemort como punto de partida y Ussel para coronar a Mathieu van der Poel como el ganador.

Durante los 155,5 kilómetros que recorrieron los ciclistas, tuvieron que lidiar con cuatro puertos de montaña, entre ellos, dos de tercera categoría y dos de segunda categoría. Bajo este panorama, no se esperaban muchas diferencias en la clasificación general por un final que terminó en un esprint.

MATHIEU VAN DER POEL GANÓ LA ETAPA 9

Desde los primeros movimientos de la novena etapa, la fuga se formó con tres ciclistas que buscaron sacar diferencias frente al pelotón. Los primeros fueron Alex Kirsch, Quinten Hermans y Stefano Oldani. No obstante, este tridente fue perseguido por otros cuatro competidores.

Ewen Costiou, Georg Steinhauser, Jasper Philipsen y Biniam Girmay trataron de encabezar el frente de la carrera con intentos de escapadas para apretar a Alex Kirsch, Quinten Hermans y Stefano Oldani. La fuga se consolidó sin Kirsch, Hermans y Oldani que perdieron tiempo en el intento de escaparse.

Dorian Godon, Michel Hessmann, Xabier Mikel Azparren, Julian Alaphilippe y Marco Haller tomaron la ventaja de 20 segundos con respecto al pelotón. Con el pasar de los kilómetros, Tom Pidcock atacó para acompañar a los ciclistas que estaban en la fuga a la cabeza de la carrera sacando distancias. De hecho, el británico ganó el segundo puerto de montaña ante Quinn Simmons.

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Mathieu van der Poel atacó para quedarse con la victoria del Mont Bessou, un puerto de montaña de cuarta categoría. El neerlandés, Alex Baudin, Tom Pidcock y Tobias Johannessen se fueron de frente en la cabeza de la carrera para armar el esprint definitivo.

Justamente, estos cuatro ciclistas conformaron el final de la etapa. Mathieu van der Poel se quedó con la victoria para terminar esta primera semana con un tiempo de 3:27:51. El segundo fue Tobias Johannessen y el podio lo completó Tom Pidcock con el mismo tiempo.

¿HAY TOUR DE FRANCIA EL LUNES 13 DE JULIO?

Con la victoria de Mathieu van der Poel y el liderato de Tadej Pogacar como el líder de la clasificación general todavía, terminó la primera semana del Tour de Francia 2026. El esloveno sigue sacando diferencias frente a Jonas Vingegaard en el escalafón para intentar salir victorioso en las demás jornadas para quedarse con el Tour.

Sin embargo, el esloveno y los demás ciclistas tendrán que esperar, pues, el calendario del Tour de Francia 2026 tiene al lunes 13 de julio como el día de descanso. No habrá competencia y las emociones continuarán el martes 14 de julio con 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran.