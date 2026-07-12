Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 9

Nueva fracción del ciclismo con el Tour de Francia como el principal objetivo para los deportistas. El calendario del 2026 ya tiene a una de las grandes competencias como protagonista con Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, entre otros que sueñan con quedar campeones de dicho certamen el 26 de julio.

Lea también Mathieu van der Poel ganó la novena etapa del Tour de Francia; Pogacar sigue de líder

Este domingo 12 de julio termina la primera semana del Tour de Francia, y, tras las nueve etapas, el liderato de la clasificación general sigue teniendo a Tadj Pogacar como la gran figura con dos victorias y sacando gran diferencia frente a Jonas Vingegaard. Por su parte, Tim Merlier ganó la séptima y octava fracción, pero no le alcanzó a meterse dentro de las primeras casillas.

Los colombianos afrontaron la etapa del sábado con Egan Bernal como el mejor representante en la casilla 11 de la general con un tiempo de 9:12 frente a Tadej Pogacar. Harold Tejada subió al puesto 20, Sergio Higuita cayó una posición como el 31 de la general, mientras que Einer Rubio se mantuvo en la casilla 63 y Fernando Gaviria en el puesto 163.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA NOVENA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA

La novena jornada del Tour de Francia 2026 tenía un perfil de 185,5 kilómetros, pero por temas de la intensidad del clima, recortaron a 155,5 kilómetros entre la localidad de Malemort como punto de partida y Ussel para coronar al ganador.

Durante los 155,5 kilómetros que recorrieron los ciclistas, tuvieron que lidiar con cuatro puertos de montaña, entre ellos, dos de tercera categoría y dos de segunda categoría. Bajo este panorama, no se esperaban muchas diferencias en la clasificación general por un final que terminó en un esprint. Sin embargo, la jornada luce interesante por los puntos en la clasificación de montaña.

En esta fracción, hubo distintos fugados y un final de cuatro ciclistas que buscaron la manera de ganar la etapa. Mathieu van der Poel se quedó con la victoria frente a Tobias Johannessen, Tom Pidcock y Alex Baudin. Por los lados de los colombianos, Einer Rubio fue el mejor en la etapa.

Einer Rubio llegó a la línea de meta como el 29 a seis segundos de Mathieu van der Poel. Egan Bernal fue el 32 en cruzar la meta con la misma distancia frente al ciclista belga. Harold Tejada llegó como el 58 de ñla carrera a 9:54, mientras que Sergio Higuita fue 122 a 17 minutos y Fernando Gaviria fue 159 a 26:55

CLASIFICACIÓN GENERAL DE COLOMBIANOS EN EL TOUR DE FRANCIA TRAS LA ETAPA 9

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) – 32:17:04

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – a 2:42

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) – a 3:27

4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 3:30

5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) – a 3:34

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6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – a 3:55

7. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 4:00

8. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) – a 4:21

9. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) – a 4:57

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 9:12´´

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26. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 22:54´´

40. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 45:44´´

48. Einer Rubio (Movistar Team) a 1:04:42´´

166. Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) a 2:15:30´´