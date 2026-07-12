Millonarios cumplió y sorprendió con estelar fichaje: goleador de Liga BetPlay firmó

Llegó la hora para que Millonarios tuviera su primer partido en la pretemporada en un duelo internacional contra Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de la U en Lima, Perú. Bajo la dirección técnica de Fabián Bustos, el cuadro bogotano perdió el sábado 11 de julio con un marcador de 2-0.

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Fue un partido en el que Millonarios contó con los fichajes de Javier Burrai y James Aguirre en el arco con poco más de un tiempo para el argentino y minutos para el santandereano. Daniel Ruiz y Francisco Chaverra también ingresaron al campo de juego para intentar cambiar la cara en la derrota.

Con Leonardo Castro y con Rodrigo Contreras en la delantera, el problema de Millonarios sigue estando en la definición y en el poco gol con estos atacantes. Por esta razón, el club sorprendió con el fichaje de Andrey Estupiñán, algo que nadie esperaba por el silencio de la institución con este nombre que llega procedente del Deportivo Pasto.

ANDREY ESTUPIÑÁN FIRMÓ CONTRATO CON MILLONARIOS

Un sorpresivo nombre, dado que Andrey Estupiñán estaba en el radar de equipos internacionales y que Jonathan Risueño mantuvo el interés de que el atacante se quedara en el Deportivo Pasto. Se esperaba por lo menos una salida del delantero, siempre y cuando fuera al exterior.

De un momento a otro, el conjunto bogotano sorprendió oficializando el fichaje de Andrey que viene de ser el goleador del primer semestre con 13 anotaciones en una gran campaña del Deportivo Pasto. Estupiñán también jugó en el Deportivo Cali con buenos números, Santa Fe, Junior y Deportes Tolima, con estos dos clubes fue campeón.

Por medio de un comunicado, Millonarios confirmó el fichaje, “Andrey Estupiñán, goleador de la Liga 2026-1, se convirtió en nuevo jugador del equipo. El delantero fue transferido desde Deportivo Pasto y firmó contrato por dos años.

Andrey nació el 5 de julio de 1994 en El Charco, Nariño, y a lo largo de su carrera profesional ha tenido paso por clubes como: Boyacá Chicó, Deportes Tolima, Santa Fe, Junior y Deportivo Cali.

Llega procedente de Deportivo Pasto, tras su segundo ciclo en el equipo ‘volcanico’, donde convirtió 13 anotaciones en el más reciente semestre, consolidándose como una de las grandes figuras ofensivas del campeonato.

Durante su trayectoria fue campeón de Liga en 2021 con Deportes Tolima y en 2023 con Junior, contando entonces con amplia experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano.

Se destaca por su velocidad, capacidad para atacar los espacios, potencia en el uno contra uno y olfato goleador. ¡Bienvenido a Millonarios, Andrey!”. Un fichaje que ilusiona a una hinchada que anhela volver a tener al club dentro de los cuadrangulares peleando por el título.

¿QUÉ VIENE PARA MILLONARIOS ANTES DEL ARRANQUE DE LA LIGA BETPLAY?

Después de este desenlace negativo para Millonarios en condición de visitante y en la preparación de cara al segundo semestre, los bogotanos tendrán que regresar a Colombia para continuar con la pretemporada que tendrá un nuevo partido. Un nuevo examen en el Estadio El Campín el próximo sábado 18 de julio.

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Ese encuentro será ante Colo Colo de Chile en Bogotá. Será la celebración del cumpleaños 80 de Millonarios y, además, será el estreno de los nuevos jugadores en condición de local.

Una vez termine ese compromiso internacional, Millonarios deberá sentar cabeza para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay con una victoria necesaria ante Atlético Bucaramanga en casa para intentar sellar la clasificación que no logró en el segundo torneo del 2025 ni en el primero del 2026.