Santiago Arias

[Video] Santiago Arias y Sebastián Villa tuvieron un amague de pelea en Argentina

Este sábado se enfrentaron Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Sebastián Villa y Santiago Arias amagaron con pelearse en Argentina
Sebastián Villa y Santiago Arias // AFP

Un tenso momento protagonizaron los colombianos Sebastián Villa y Santiago Arias este sábado en el fútbol argentino, cuando amagaron con irse a los golpes en pleno partido entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda, válido por la sexta jornada del campeonato.

La acción se presentó en una jugada en movimiento. Arias, lateral de Independiente de Avellaneda, le quitó la pelota a Villa cerca de la línea. En la inercia de la jugada, ya fuera del campo y en el intento por reanudar rápido con un saque de banda, el extremo empujó al defensor y lo tiró al suelo.

La tensión aumentó cuando, según se pudo observar en la transmisión, Arias aparentemente reaccionó y le golpeó el pie a Villa. El atacante volvió a empujarlo, lo que encendió aún más los ánimos y obligó a la intervención inmediata de varios futbolistas de ambos equipos.

Compañeros y rivales se involucraron rápidamente para evitar que la situación pasara a mayores. El conato no terminó en agresión directa, pero dejó una imagen caliente entre dos jugadores que comparten nacionalidad.

Video del cruce entre Santiago Arias y Sebastián Villa

Más allá del altercado, el partido ofreció emociones. Independiente Rivadavia, que ofició como local, se impuso 3-2 en un compromiso vibrante y con alternativas en el marcador.

En medio del espectáculo, Santiago Arias también fue protagonista en lo futbolístico. El lateral colombiano dio su primer pasegol desde que llegó a Independiente de Avellaneda, una asistencia que terminó en el 1-1 parcial gracias a una acrobática definición de Gabriel Ávalos.

Video del pasegol de Santiago Arias en Independiente vs Rivadavia

El cruce entre Villa y Arias no pasó desapercibido en redes sociales, donde rápidamente circularon los videos del momento. La escena evidenció la intensidad con la que se disputó el encuentro y la tensión propia de un duelo apretado.

Próximos partidos de Independiente y Rivadavia

Con este resultado, Independiente de Avellaneda deberá pasar la página rápidamente, ya que volverá a jugar el próximo martes como visitante frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en busca de recuperar terreno en la tabla.

Por su parte, Independiente Rivadavia visitará el jueves a Racing de Avellaneda, motivado por un triunfo que lo fortalece anímicamente y por haber sabido sostener la ventaja en un partido que también será recordado por el fuerte cruce entre los dos colombianos.

