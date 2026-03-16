Milán San-Remo 2026: Pogacar y los demás favoritos que pelearán el título

Se viene el primer Monumento de esta nueva temporada de ciclismo con la reconocida Milán-San Remo, competencia que se disputará el sábado 21 de marzo con un recorrido de 298 kilómetros entre Pavía y Sanremo, la cual tendrá la presencia estelar del esloveno Tadej Pogacar.

Luego del sólido triunfo que obtuvo ‘Pogi’ en la Strade Bianche, el jefe de filas del UAE Team Emirates vuelve a subirse a la bicicleta para afrontar su segunda competencia oficial en este 2026, donde se tendrá que ver las caras con rivales de altísima categoría.

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Así será la Milán-San Remo 2026

La Classicissima reunirá nuevamente a varias estrellas del ciclismo mundial, velocistas capaces de superar cotas, ‘clasicómanos’ explosivos y corredores todoterreno, quienes afrontarán las emblemáticas ascensiones a la Cipressa (kilómetro 276,3) y el Poggio (kilómetro 292,4) como puntos claves que lo que puede ser el desenlace de la carrera.

Mathieu van der Poel vuelve a robarse los focos de atención como principal rival de Pogacar en esta clásica del ciclismo, corredor neerlandés del Alpecin-Deceuninck que defiende el título obtenido el año pasado.

Por su parte, Tadej Pogacar buscará coronarse por primera vez en la Milán-San Remo, competencia que lo ha visto dos veces ocupando el tercer lugar (2024 y 2025), corredor que estará acompañado por su compañero Isaac del Toro, quien también fue confirmado por el UEA para esta mítica prueba.

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Los grandes ciclistas que participarán en la Milán-San Remo 2026

El campeón belga de la Milán-San Remo en 2024, Jasper Philipsen, también buscará ser protagonista en la carrera al igual que Wou van Aert, quien conforma la nómina del Visma junto con pedalistas como Matteo Jorgenson y el joven Matthew Brennan.

Por otro lado, Jonathan Milan liderará al Lidl – Trek, Tom Pidcock será la cara visible del Pinarello Q36.5, Filippo Gana representará al INEOS, Iván Romeo estará con el Movistar Team y otros corredores importantes como Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) y Julian Alpahilippe (Tudor Pro Cycling Team) también participarán.