Juan Camilo Vesga, el golfista colombiano que brilla localmente y apunta al PGA Tour

A sus 22 años, Juan Camilo Vesga empieza a abrirse camino como una de las jóvenes promesas del golf colombiano, con un recorrido que combina talento, disciplina y una ambición clara: llegar al circuito más importante del mundo.

Lea también Próximo partido de Camila Osorio en el Abierto de Miami

Los inicios de Juan Camilo Vesga en el golf

Nacido en Bucaramanga, Vesga creció en un entorno cercano al golf, influenciado por su padre, quien practicaba este deporte de manera aficionada e incluso se desempeñó como árbitro en Colombia. Ese vínculo temprano marcó el inicio de una carrera que hoy empieza a tomar forma en el alto rendimiento.

Su más reciente logro llegó el pasado 9 de marzo, cuando se consagró campeón de la séptima edición del Abierto Hatogrande Golf & Tennis Country Club, disputado en Sopó, consolidando así su buen momento en el circuito local.

De manera paralela, el santandereano también tuvo actividad en el Abierto del Carmel, torneo que se desarrolló entre el 7 y el 16 de marzo en Bogotá, evidenciando una agenda competitiva exigente que forma parte de su proceso de crecimiento.

Juan Camilo Vesga contó su historia

Vesga hace parte de una generación de golfistas colombianos que busca dar el salto internacional. “Hay jugadores bastante buenos… en Sudamérica, al lado de Argentina, siempre estamos ahí, siempre somos los mejores”, afirmó, destacando el potencial del país en este deporte.

Vesga busca patrocinadores con el fin de llegar al PGA Tour

Sin embargo, el camino no es sencillo. El propio jugador reconoce que uno de los principales obstáculos es la falta de visibilidad. “Al no ser un deporte tan visible para los medios en Colombia, es complicado encontrar ese apoyo económico”, señaló.

Las cifras respaldan esa dificultad: “Aproximadamente, lo que necesita un golfista para prepararse y competir durante un año son 90 mil a 100 mil dólares”, explicó, detallando que solo para competir en clasificatorias hacia circuitos como el PGA Tour o el DP World Tour requiere cerca de 94 mil dólares.

En busca de ese sueño, Vesga ha llevado su preparación al exterior. Actualmente reside en Orlando, en Estados Unidos, donde entrena con algunos de los mejores entrenadores del mundo. “Siempre he soñado con lo más grande… mi sueño es el PGA Tour”, aseguró.

Su formación también ha estado ligada al sistema universitario estadounidense. Fue becado en la Universidad de Arkansas, donde combinó estudios y competencia, y posteriormente continuó su proceso en la Universidad de Central Florida, antes de dar el salto al profesionalismo en julio de 2024.

Las declaraciones del golfista fueron entregadas a SEMANA, medio en el que dejó claro que su objetivo está definido. Con disciplina, resultados recientes y una proyección internacional en marcha, Juan Camilo Vesga trabaja día a día para convertir ese sueño en una realidad.