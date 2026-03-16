Milano-Torino 2026: tres colombianos confirmados para la carrera

Luego del desenlace de reconocidas carreras por etapas como la París Niza y la Tirreno Adriático, que dejó a Jonas Vingegaard y al mexicano Isaac del Toro como campeones, respectivamente, se vienen clásicas del ciclismo que también darán espectáculo y que tendrán la presencia de varios latinoamericanos, como es el caso de la Milano-Torino.

Una competencia de un día que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de marzo, la cual tendrá un recorrido de 174 kilómetros que culminará con una exigente subida a la colina de Superga, uno de los finales en alto más emblemáticos del ciclismo en territorio italiano.

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Los tres colombianos confirmados para la Milano-Torino 2026

Varios equipos de categoría UCI World Tour harán presencia en esta carrera, uno de ellos el Movistar Team, que incluyó en su nómina de 7 pedalistas a los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador, este último quien viene de buenas actuaciones esta temporada con un segundo puesto en la Camp de Morvedre y el premio al mejor joven en el Tour de Omán.

El otro colombiano que hará presencia en esta carrera será Martín Santiago Herreño, joven bogotano de apenas 19 años que defiende los colores del Bardiani-CSF 7 Saber, equipo italiano de categoría UCI ProTeam.

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Los otros pedalistas latinoamericanos que estarán en la Milano-Torino 2026

Uno de los pedalistas que suena para ser protagonista en esta competencia es el ecuatoriano Richard Carapaz, quien será uno de los abanderados en el equipo estadounidense del EF Education-EasyPost.

Además, Jefferson Cepeda aumentará la cuota de ecuatorianos en la prueba representando al Movistar Team, conjunto ‘telefónico’ que recordemos tendrá el regreso del belga Cian Uijtdebroeks, quien regresa tras la lesión sufrida el pasado 7 de febrero en la Volta a la Comunitat Valenciana.

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