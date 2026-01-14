La sexta etapa de la Vuelta al Táchira se disputó este miércoles 14 de enero, dejando como vencedor al venezolano Anderson Paredes, del equipo Selección de Venezuela, en una jornada exigente por la geografía andina.

La fracción tuvo un recorrido de 166,3 kilómetros entre El Vigía y La Grita, atravesando los estados Mérida y Táchira, en el occidente del país, con un trazado que puso a prueba la resistencia del pelotón.

Paredes se impuso tras detener el cronómetro en 4 horas, 23 minutos y 6 segundos, firmando así una de las victorias más importantes de su carrera en la ronda tachirense.

El podio de la etapa lo completaron dos ciclistas colombianos, con Miguel Flores (Arenas Tlax-Mex) en el segundo lugar y Camilo Gómez (GW Erco Sportfitness) ocupando la tercera posición.

En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios en el liderato, ya que Enmanuel Viloria, del Team Fam Birdman Level Up, logró defender con éxito la camiseta de líder.

Viloria mantiene una ventaja ajustada sobre Jorge Abreu, quien sigue muy cerca en la pelea por el primer lugar, mientras que Wiston Maestre completa el podio provisional de la carrera.

La lucha por los primeros puestos sigue siendo cerrada, especialmente entre los corredores de los equipos venezolanos, que han mostrado gran regularidad a lo largo de las etapas.

Clasificación general tras la sexta etapa de la Vuelta al Táchira

Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) – 25h46:00 Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) – a 0:18 Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) – a 3:05 Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel) – a 3:12 Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) – a 3:17

Recorrido de la etapa 7 de la Vuelta al Táchira

La competencia continuará este jueves 15 de enero, cuando se dispute la séptima fracción de la Vuelta al Táchira entre Táriba y San Cristóbal, con un recorrido de 151 kilómetros y un perfil totalmente llano.