Movistar, con un colombiano, confirmó su nómina para el Giro de Italia 2026

Todo está listo para que este viernes 8 de mayo arranque la edición 108 del Giro de Italia. A pocas horas para la salida oficial en Nessebar, Bulgaria, el Movistar Team dio a conocer su nómina oficial con la presencia de un ciclista colombiano.

Se trata de Einer Augusto Rubio, quien fue confirmado como integrante de la plantilla del equipo español para la 'Corsa Rosa'.

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Rubio disputará su sexto Giro de Italia, carrera en la que ha demostrado una importante progresión en los resultados. El colombiano ha sido 58 en 2020, 39 en 2021, 11 en 2023, séptimo en 2024 y octavo en 2025.

En esta oportunidad, Einer Rubio será "pieza clave" del Movistar Team en las jornadas de alta montaña, en las que servirá como gregario de lujo de Enric Mas.

Nómina del Movistar Team para el Giro de Italia

Iván García Cortina, Orluis Aular, Juan Pedro López, Enric Mas, Lorenzo Milesi, Nelson Oliveira, Javier Romo y Einer Rubio.

Colombianos en el Giro de Italia 2026

La edición 109 del Giro de Italia contará con la participación de tres ciclistas colombianos, de los cuales dos partirán como líderes de sus respectivos equipo.

Se trata de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Egan Bernal (Netcompany INEOS).

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Buitrago será la gran carta del Bahrain Victorious en su tercera participación en la Corsa Rosa. El colombiano ya fue 12 en la edición de 2022 y 13 en la versión de 2023.

Por otro lado, Egan Bernal, campeón del Giro de Italia 2021, disputará su tercera corsa rosa, ya que en la de 2025 fue séptimo.

El último colombiano en ser confirmado fue Einer Rubio, quien cumplirá con funciones de gregario de lujo para el español Enric Mas.