Los tres colombianos que correrán el Giro de Italia 2026

Todo está listo para que este viernes 8 de mayo arranque la edición 109 del Giro de Italia, la cual se extenderá hasta el domingo 31 del mismo mes.

La prueba dará inicio con un exigente recorrido en Bulgaria, país en el que se disputarán tres jornadas que cruzarán desde la costa del Mar Negro hasta su capital Sofía antes de trasladarse a Italia.

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En Italia, la 'Corsa Rosa' contará con desafiantes etapas, las cuales definirán la clasificación general y al nuevo campeón, teniendo en cuenta Simon Yates, campeón del 2025, no hará parte de la carrera al haber anunciado su retiro del ciclismo.

En total, el Giro de Italia contará en este 2026 con seis finales en alto, una contrarreloj de 42 kilómetros y nueve jornada de media montaña.

Colombianos en el Giro de Italia 2026

La edición 109 del Giro de Italia contará con la participación de tres ciclistas colombianos, de los cuales dos partirán como líderes de sus respectivos equipo.

Se trata de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Egan Bernal (Netcompany INEOS).

Buitrago será la gran carta del Bahrain Victorious en su tercera participación en la Corsa Rosa. El colombiano ya fue 12 en la edición de 2022 y 13 en la versión de 2023.

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Por otro lado, Egan Bernal, campeón del Giro de Italia 2021, disputará su tercera corsa rosa, ya que en la de 2025 fue séptimo.

El último colombiano en ser confirmado fue Einer Rubio, quien cumplirá con funciones de gregario de lujo para el español Enric Mas.

El Giro de Italia por RCN

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