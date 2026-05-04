UAE Team Emirates confirmó su nómina para el Giro de Italia 2026

El UAE Team Emirates confirmó este lunes 4 de mayo su nómina y principal carta para luchar por la clasificación general en la edición 109 del Giro de Italia.

Después de confirmarse la baja por lesión del portugués Joao Almeida, la poderosa escuadra de los Emiratos designó al británico Adam Yates como líder para buscar el título de la corsa rosa.

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Esta será la tercera participación de Yates en la corsa rosa, ya que en la edición de 2017 fue noveno y en la de 2025 terminó en la posición 12.

El británico estará respaldado por un fuerte grupo de escaladores y rodadores, que sin duda lo perfilan como un candidato para luchar por los puestos de privilegio.

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Nómina del UAE Team Emirates para el Giro de Italia

Adam Yates

Igor Arrieta

Mikkel Norsgaard Bjerg

Jhonatan Narváez

Marc Soler

Jan Christen

Antonio Morgado

Jay vine

Así le ha ido a Adam Yates en la temporada 2026

En la temporada 2026 Adam Yates ha sumado importantes kilómetros en competencia. El británico comenzó la campaña siendo 23 en el Santos Tour Down Under.

Luego fue 19 en la Mapei Cadel Evans y segundo en la Muscat Classic.

Yates se ubico tercero en el Tour de Omán y 15 en la general del UAE Tour.

Recientemente finalizó campeón de la clasificación general en O Gran Camiño.