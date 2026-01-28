¡Caída de Pescador! Movistar confirma el incidente en el Trofeo Calvià

El deporte pedal colombiano continúa expandiéndose y llegando a todas las pruebas del ciclismo mundial. En esta ocasión se disputó el primer trofeo del Challenge de Mallroca y los colombianos Diego Pescador y Edinson Callejas hacen parte de los corredores que tomaron la partida en esta prestigiosa carrera europea en el arranque de temporada.

La Challenge Mallorca masculina comenzó este miércoles 28, con el Trofeo Calvià (miércoles 28 de enero); Trofeo Ses Salines (jueves 29 de enero), en la modalidad de contrarreloj por equipos (CRE); Trofeo Serra de Tramuntana (viernes 30 de enero), con salida en Selva y llegada a Lluc; Trofeo Andratx-Pollença (sábado 31 de enero), con final en el Mirador d’es Colomer, y Trofeo Palma (domingo 1 febrero).

Diego Pescador, la joya colombiana que corre en el World Tour para el Movistar Team

El italiano Christian Scaroni se fue ganador de la Clásica Camp de Morvedre, Diego Pescador se mantuvo a rueda, guardando fuerzas para el desenlace, que a pesar de ser un excelente segundo lugar lo dejó con sabor agridulce porque sentía que podía ganar: “Estaba triste porque al final el equipo se merecía ganar, siempre estuvimos”, reconoció tras la carrera, destacando el respaldo recibido, incluso desde el grupo perseguidor, donde Iván Romeo lideró la caza y terminó cuarto a 39 segundos.

El joven colombiano también dejó clara su postura dentro del equipo: “Soy un empleado más, hay que respetar la jerarquía”, dijo, subrayando que su objetivo es aprender y crecer paso a paso. “La idea es salir a pelear todas las carreras”, agregó, convencido de que Movistar puede recuperar una identidad combativa.

La escuadra española confirmó un resbalón del pedalista colombiano: “Caída sin consecuencias para Pescador"

Este miércoles el quindiano regresó a la competencia, tuvo una jornada de supervivencia en la isla. Las condiciones climáticas con lluvia y viento pusieron en riesgo a los pedalistas, el Movistar sufrió consecuencias.

El equipo español aseguró que Lucas Jackson sufrió una caída sin consecuencias; sin embargo, esta ocasionó su abandono: "Se me ha ido la rueda en una curva, no iba ni rápido. Pero estoy bien”.

La escuadra española también confirmó un resbalón del pedalista colombiano: “Caídas sin consecuencias para Jackson, Canal, Barrenetxea y Pescador". En una carrera totalmente rota hasta la meta, con la victoria de Morgado (UAD) en el municipio de Calvià”.

Además, el colombino Edinson Callejas llegó a cuatro minutos de la punta. El pedalista ecuatoriano Richard Carapaz no pudo tomar la partida por el fallecimiento de su madre. El ecuatoriano Jonathan Caicedo llegó a 8 minutos. El mexicano César Macías llegó a 16 minutos.

Clasificación general del Trofeo Calvià

1. António Morgado (POR/UAE Emirates-XRG) - 3:51:06

2. Héctor Álvarez (ESP/Sel. de España) - m.t.

3. Adne Holter (NOR/Uno-X Mobility) a 0:38

27. Diego Pescador (COL/Movistar) a 3:10

41. Edinson Callejas (COL/Petrolike) a 4:08

74. Jonathan Caicedo (ECU/Petrolike) a 8:22

91. César Macías (MEX/Burgos) a 16:49