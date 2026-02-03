Movistar confirmó a Nairo Quintana en importante carrera por etapas

Movistar Team sigue programando carreras para lo que será el calendario de Nairo Quintana en este 2026, ciclista colombiano que ya disputó la Classica Camp de Morvedre (puesto 16 que le dio 3 puntos UCI), el Gran Premio Castellón (puesto 41) y la Classica Comunitat Valenciana (puesto 72), afrontará su primera carrera por etapas en esta nueva temporada.

El pedalista boyacense, que este año acaba su contrato con el Movistar Team y que no se sabe con seguridad si continuará su carrera en 2027, ha sido nuevamente alineado en una importante carrera que se disputará en territorio asiático del viernes 6 al miércoles 11 de febrero.

Nairo Quintana tendrá su primera gran carrera del año

Se trata del Tour de Omán, competencia donde el Movistar Team estableció una nómina de siete ciclistas con tres colombianos incluidos, donde Nairo Quintana estará acompañado de Einer Rubio y Diego Pescador.

Será también la primera gran carrera de Einer Rubio en este 2026, pedalista boyacense de 27 años que por primera vez en la temporada se subirá a la bicicleta, ciclistas que según reportes podría estar disputando las tres grandes vueltas del ciclismo en este 2026.

Diego Pescador y el resto de la nómina del Movistar para el Tour de Omán 2026

Será una carrera interesante y que llamará la atención en territorio colombiano, pues tres colombianos del Movistar estarán en acción, donde Diego Pescador intentará seguir con ese buen ritmo que mostró en la Classica Camp de Morvedre, donde ocupó el segundo puesto y sumó 85 puntos UCI para el equipo español.

El resto de la nómina de la ‘M’ para el Tour de Omán se completa con Roger Adria, Iván Cortina, Natnael Tesfazion y Mattia Proietti, un equipo pensado a ser protagonista en esta carrera que será el primer gran termómetro para los pedalistas colombianos que hace parte del Movistar Team.

