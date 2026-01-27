Movistar Team presentó a nuevo compañero de Nairo Quintana

Comenzó la temporada deportiva en el mundo del ciclismo con competencias de preparación para las grandes vueltas que se correrán a lo largo de 2026 y en donde se espera ver el protagonismo de Nairo Quintana y el Movistar Team, el cual acaba de anunciar un fichaje de lujo.

La escuadra en la que milita el colombiano de 35 años confirmó de manera oficial a través de sus redes sociales el fichaje del ciclista polaco, Filip Maciejuk, para la temporada 2026, un movimiento que sorprendió al mercado de transferencias al anunciarse con la temporada ya en marcha, pero sobre el cual se tienen grandes expectativas.

Movistar hizo oficial fichaje de lujo para acompañar a Nairo

Maciejuk llega al Movistar Team procedente del Red Bull – BORA – Hansgrohe, donde compitió durante las dos últimas temporadas (2024 y 2025), acumulando experiencia en el WorldTour y participando en carreras de primer nivel del calendario internacional.

El polaco es un rodador potente y especialista en contrarreloj, cualidades que le permitieron en 2024 y 2025 proclamarse campeón de Polonia en la prueba contrarreloj, lo que confirma su nivel en esta disciplina particular.

El corredor de 26 años firma un contrato de un año, convirtiéndose en el integrante número 28 de la plantilla masculina del equipo telefónico de ciclismo profesional. Con esta incorporación, Filip Maciejuk afronta un nuevo capítulo en su carrera con la ambición de consolidarse en el WorldTour, seguir desarrollándose como corredor y aportar al Movistar Team resultados sólidos a lo largo de toda la temporada 2026.

Primeras declaraciones de Maciejuk al ser presentado por Movistar Team

Al ciclista polaco ya se le vio dando sus primeros pasos en la bicicleta y con el uniforme de Movistar Team a través de un emotivo video de presentación. Posteriormente compartió sus primeras declaraciones a los fanáticos de la escuadra para llenarlos de ilusión y confianza para una nueva temporada.

“Fichar por Movistar Team significa mucho para mí. Estoy extremadamente feliz y quiero agradecer al equipo por la confianza. Estoy plenamente motivado para dar el 100 % y contribuir a los objetivos del conjunto en las carreras más importantes”.