¿Falcao volverá a la titular con Millonarios? Esto dijo Hernán Torrers

Millonarios no tienen margen de error. Es cierto que la Liga inició hace poco, pero los resultados conseguidos por el elenco de Hernán Torres, sumándole el juego mostrado no solo en el inicio del 2026, sino en los juegos finales del 2025, condicionan al plantel.

Las caídas vs. Atlético Bucaramanga como visitante y vs. Junior, en El Campín, condicionan abiertamente el proceso de Hernán Torres. La obligación es clara: sumar los 3 puntos vs. Deportivo Pasto o se tomarían decisiones, respecto a su continuidad en el banquillo azul y blanco.

Los números no respaldan a Hernán Torres, pues a estas alturas, en este segundo ciclo, suma más derrotas que victorias bajo el mando de Millonarios. Ahora, para el juego vs. Deportivo Pasto, el estratega contará con algunos de sus referentes, será disposición de él si los pone o no en la cancha.

Uno de los nombres que ingresó a la convocatoria fue Radamel Falcao García, a quien se le levantó la sanción que tenía, tras las palabras dichas a mediados del año pasado, en rueda de prensa.

Radamel Falcao García, entre los viajeros de Millonarios vs. Pasto

En la noche del lunes, la Dimayor publicó el comunicado donde suspendían la sanción que tenía Radamel Falcao García. Eran 4 fechas de sanción, de las cuales, ya cumplió 2. Millonarios presentó la solicitud, para que se suspendiera ese castigo.

Ante esto, el tigre Falcao entró en la convocatoria para enfrentar al Deportivo Pasto. Una de las dudas es si estará o no en el equipo titular, pues Millonarios viajó en la mañana de este martes rumbo a la capital nariñense.

Hernán Torres reveló cómo está Falcao

El entrenador de Millonarios, Hernán Torres, habló con los medios, antes de partir rumbo a Pasto. Le consultaron por el tema del regreso de Radamel Falcao García, confirmando que está entre los viajeros. Además, dijo “Bien, yo creo que ha ido evolucionando, por eso está en la lista y está disponible para poder trabajar”.

Los números de Radamel Falcao García con Millonarios

Radamel Falcao García ha disputado, en total, 29 partidos con Millonarios, aportando 11 goles.