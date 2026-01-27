Rafael Santos Borré recibiría una oferta para salir de Internacional

Surgió la posibilidad de que Rafael Santos Borré salga de Internacional de Porto Alegre, luego de que este martes 27 de enero comenzara a circular un rumor que lo vincula con el fútbol mexicano.

Según versiones que toman fuerza, el atacante barranquillero está siendo sondeado por Rayados de Monterrey, club que se encuentra en la búsqueda de un nuevo referente ofensivo para la temporada.

Santos Borré no sería la única alternativa que maneja el conjunto regiomontano, ya que la otra opción en carpeta es el delantero serbio Uroš Đurđević, ‘Djuka’, actual jugador del Atlas de Guadalajara.

La propuesta de Rayados estaría siendo analizada por el futbolista colombiano, teniendo en cuenta que se trataría de una suma económica interesante, además de la posibilidad de convertirse en titular indiscutido dentro del esquema del equipo mexicano.

Otro aspecto clave en la decisión de Borré es su objetivo de estar presente en el Mundial de 2026, motivo por el cual evalúa cuidadosamente un proyecto deportivo que le garantice continuidad y protagonismo.

¿Cuánto pagaría Rayados de Monterrey por Santos Borré?

Desde México se estima que Rayados de Monterrey estaría dispuesto a pagar hasta seis millones de dólares por el fichaje de su nuevo delantero, cifra que podría facilitar una eventual negociación con el club brasileño.

Trayectoria de Rafael Santos Borré

De concretarse su llegada a Monterrey, este sería el séptimo equipo en la carrera profesional de Santos Borré, quien anteriormente vistió las camisetas de Deportivo Cali, Villarreal, River Plate, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen y actualmente Internacional.

Cabe recordar que, aunque fue adquirido por Atlético de Madrid en su momento, el delantero colombiano nunca llegó a debutar con el conjunto colchonero en competencia oficial.

Estadísticas de Santos Borré en Internacional

Desde su arribo a Internacional en 2024, Rafael Santos Borré ha disputado 79 partidos, en los que registra 23 goles y nueve asistencias, números que respaldan su vigencia y lo mantienen en el radar del mercado internacional.