Movistar Team ya tendría listo el reemplazo de Fernando Gaviria

Para la temporada 2023, el ‘sprinter’ colombiano Fernando Gaviria se unió al Movistar Team con un contrato de un año, llegando con grandes expectativas y quedándose en el equipo por otra temporada más, sin embargo, su rendimiento empezó a decaer y su aventura en la ‘M’ ha llegado a du fin.

Y es que el Movistar decidió no renovar el contrato de Fernando y el pedalista antioqueño de 31 años correrá en 2026 para el equipo Caja Rural-Seguros RGA, escuadra de categoría UCI ProTeam.

El reemplazo de Fernando Gaviria en el Movistar Team

Pensando en el 2026, el conjunto español se ha reforzado especialmente con pedalistas fuertes para la montaña, donde aparecen nombres como el de Cian Uijtdebroeks, los españoles Raúl García Pierna, Roger Adrià, Juanpe López y el prometedor checo Pavel Novak.

Sin embargo, el Movistar ha visto poco por el lado de los velocistas, donde el venezolano Orluis Aular aparece como la ficha más importante del equipo tras la salida de Fernando Gaviria.

Y es que el pedalista de 29 años no solo ha quedado como el hombre más veloz del Movistar Team, sino que también ha demostrado que puede aguantar bien la media montaña y pasar subidas empinadas cortas, características que lo ubicarían en la nómina de por lo menos una de las tres grandes vueltas del 2026.

El palmarés de Orluis en el ciclismo

Cabe mencionar que el pedalista venezolano, ocho veces campeón nacional, se incorporó al conjunto ‘telefónico’ en septiembre de 2024 y firmó por los dos próximos años.

Su palmarés incluye los Juegos Centroamericanos de 2023 y dos segundos puestos en citas WorldTour, la penúltima etapa de la Itzulia 2024 y la séptima de La Vuelta 2023, además, obtuvo el Trofeo Matteotti en 2024 y logró triunfo de etapa en el Tour de Limousin de ese mismo año.