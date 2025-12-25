Carlos Utria, el colombiano campeón en la WBC que comparan con Canelo

Un boxeador colombiano se ha coronado recientemente campeón, se trata de Carlos Utria, pugilista de apenas 22 años que venció al uzbeko Mujibillo Tursukov para adjudicarse el título superligero del Grand Prix, certamen organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en Riad, capital de Arabia Saudita.

El deportista colombiano nacido en el municipio de Soplaviento, Bolívar, quien disputó cinco combates en este Grand Prix, logró imponerse de manera unánime a través de las tarjetas de los jueces en un combate final que lo pone en el radar de los grandes promotores del boxeo.

“Literalmente fue el rival más duro, el que más me pegó, el argentino (Alan Crenz, en su segunda pelea), solamente me pegó dos golpes en los seis rounds, pero este uzbeko sí se las traía, estaba fuerte. Fue bravo hasta el final, con una costilla rota, cortadura en ambas cejas, tabique fracturado y siguió para adelante y terminó su pelea de ocho rounds”, aseguró Utria.

Utria aspira a ser ídolo en Colombia

El importante triunfo de Utria en el Grand Prix le abre las puertas del boxeo a nivel internacional, más aun sabiendo que Carlos tiene una buena relación con el mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), quien desde su primera pelea se declaró admirador del colombiano.

“Quiero mucho a ese señor, es muy humilde, una madre, yo se lo dije, que me cambió la vida”, ha declarado Utria sobre Sulaimán, quien sin duda es un espaldarazo para lo que quiere ser Carlos en un futuro.

“Como me dijo Alberto Agámez (su manejador) ‘Colombia necesita un ídolo’ y Dios me está dando la oportunidad de serlo”, añadió el boxeador.

Utria quiere ser el Canelo Álvarez colombiano

El anhelo de Carlos es emular la exitosa y reconocida carrera del mexicano Canelo Álvarez, a quien veía desde que era más pequeño y lo tuvo como una gran inspiración para entrar al boxeo.

“Canelo es mi ídolo. Desde que me metí al boxeo veía sus peleas y me han dicho que me parezco a él peleando. Aprendo de todos sus combates", dijo el pugilista en una entrevista previa al Grand Prix.