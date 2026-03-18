Sensible baja en la Milán-San Remo; estrella WorldTour no participará

Se viene la edición 117 de la Milán-San Remo, reconocida competencia ciclística de un día que tiene un recorrido cercano a los 300 kilómetros y que cuenta en su mayoría con territorio plano, pero que cuenta con estrechos pasos, curvas exigentes y dos ascensos (Cipressa y Poggio di Sanremo) que suelen ser claves para encaminar al ganador de la etapa.

La carrera denominada como la ‘Classicissima de Primavera’, tendrá la participación estelar de Tadej Pogacar y el neerlandés Mathieu van der Poel, quienes han protagonizado una gran rivalidad en pruebas de este estilo y que esperan volver a pelear el triunfo junto con otras estrellas del circuito World Tour.

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Baja de última hora para la Milán-San Remo 2026

El equipo Lild-Trek anunció recientemente que el velocista Jonathan Milan no podrá participar en la carrera de este fin de semana debido a una enfermedad que no especificó, corredor que sin duda generaba expectativa en los aficionados ante un posible desenlace al ´sprint’ en esta competencia.

El italiano de 25 años ha demostrado ser de los pocos ‘sprinters’ con habilidades para sobrevivir a largos recorridos y supera ascensos para pelear triunfos, tal y como se perfila la Milán-San Remo, que pierde entonces un corredor con aspiraciones reales para ser protagonista en la carrera.

Los favoritos a pelear el triunfo en la Milán-San Remo 2026

A parte de Pogacar y Mathieu van der Poel, donde el esloveno buscará por primera vez ganar la carrera luego de dos podios con terceros puestos en 2025 y 2024, aparecen más pedalistas con grandes aspiraciones.

Como es el caso del belga Jasper Philipsen (ganador en 2024), además del italiano Filippo Ganna (segundo en 2025), Wout van Aert, Paul Magnier, Mathias Vacek y Matej Mohoric.

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