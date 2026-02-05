Nacionales de Ruta 2026: orden de salida de las pruebas contrarreloj

Este jueves 5 de febrero dará inicio una de las pruebas más importantes del calendario ciclístico de Colombia. Se trata de los Campeonatos Nacionales de ruta, que tendrán como epicentro el municipio de Zipaquirá y las vías del departamento de Cundinamarca.
Los primeros en entrar en acción serán los especialistas de las contrarreloj en las categorías juvenil, sub 23 y élite en las ramas femenina y masculina.
Orden de salida de las pruebas contrarreloj en los Nacionales de ruta
La Federación Colombiana de Ciclismo estableció los horarios y orden de salida de cada uno de los ciclistas en las pruebas contrarreloj.
La ciclistas de la categoría juvenil damas serán las encargadas de darle apertura a la jornada.
Mariana Flórez será la primera en rodar a partir de las 8:15 de la mañana. Posteriormente saldrá Danna Nicol Páez (Liga del Casanare) a las 8:16 A.M.
Juvenil damas
Mariana Flórez (Liga de Risaralda) - 8:15 A.M.
Danna Nicol Páez (Liga del Casanare) - 8:16 A.M.
Daniela Quintero (Avinal) 8:17 A.M.
Las últimos en salir serán
María Alejandra León (Liga de Bogotá) 8:35 A.M.
María Camila Pérez (Liga de Cundinamarca) 8:36 A.M.
Estefanía Castillo (Team Sistecrédito) 8:37 A.M.
Juvenil hombres
Héctor Rojas (Liga del Huila) - 8:38 A.M.
Samuel López (Liga de Quindío) 8:39 A.M.
Royer Marcillo (Liga de Nariño) 8:40 A.M.
Los últimos en salir
José Manuel Posada (CPS Profesional Team) 9:28 A.M.
Andrés Talero (Threshold Team) 9:29 A.M.
Juan Esteban López (Team Sistecrédito) 9:30 A.M.
Damas sub 23
María Rodríguez (Liga de Casanare) 9:31 A.M.
Mariana Cárdenas (Bogotá IDRD) 9:32 A.M.
Sharik Merchán (Liga de Cundinamarca) 9:33 A.M.
Las últimas en salir
Paula Barrios (Liga de Cundinamarca) 9:53 A.M.
Luciana Osorio (Orgullo Paisa) 9:54 A.M.
Natalia Garzón (Team Sistecrédito) 9:55 A.M.
Damas élite
Leidy Paola Torres (Liga de Cundinamarca) 9:56 A.M.
Jennifer Quiñónes (Liga de Risaralda) 9:57 A.M.
Anette Saavedra (Liga del Valle) 9:58 A.M
Las últimas en salir
Camila Valbuena (Bogotá IDRD) 10:12 A.M.
Karen Villamizar (Bogotá IDRD) 10:13 A.M.
Diana Peñuela (Team Sistecrédito) 10:14 A.M.
Hombres sub 23
Jhonatan Rojas (Santander Orgullo) 10:15 A.M.
Andrés Silva (Liga de Cundinamarca) 10:16 A.M.
Josue Ibáñez (Team Kronos) 10:17 A.M.
Los últimos en salir
Emerson Gordillo (Un Colombia) 10:57 A.M.
Mauricio Zapata (Team Sistecrédito) 10:58 A.M.
Juan Diego Quintero (Ream Petrolike) 10:59 A.M.
Hombres élite
Cristian Torres (IDRD Bogotá) 11:02 A.M.
Juan Cañas (Liga de Sucre) 11:03 A.M.
David Camargo (Liga de Boyacá) 11:04 A.M.
Últimos en salir
Walter Vargas (Team Medellín) 11:21 A.M.
Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) 11:22 A.M.
Harold Tejada (Astana) 11:23 A.M.
Egan Bernal (INEOS) 11:24 A.M.