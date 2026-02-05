Nacionales de Ruta 2026: orden de salida de las pruebas contrarreloj

Este jueves 5 de febrero dará inicio una de las pruebas más importantes del calendario ciclístico de Colombia. Se trata de los Campeonatos Nacionales de ruta, que tendrán como epicentro el municipio de Zipaquirá y las vías del departamento de Cundinamarca.

Los primeros en entrar en acción serán los especialistas de las contrarreloj en las categorías juvenil, sub 23 y élite en las ramas femenina y masculina.

Orden de salida de las pruebas contrarreloj en los Nacionales de ruta

La Federación Colombiana de Ciclismo estableció los horarios y orden de salida de cada uno de los ciclistas en las pruebas contrarreloj.

La ciclistas de la categoría juvenil damas serán las encargadas de darle apertura a la jornada.

Mariana Flórez será la primera en rodar a partir de las 8:15 de la mañana. Posteriormente saldrá Danna Nicol Páez (Liga del Casanare) a las 8:16 A.M.

Juvenil damas

Mariana Flórez (Liga de Risaralda) - 8:15 A.M.

Danna Nicol Páez (Liga del Casanare) - 8:16 A.M.

Daniela Quintero (Avinal) 8:17 A.M.

Las últimos en salir serán

María Alejandra León (Liga de Bogotá) 8:35 A.M.

María Camila Pérez (Liga de Cundinamarca) 8:36 A.M.

Estefanía Castillo (Team Sistecrédito) 8:37 A.M.

Juvenil hombres

Héctor Rojas (Liga del Huila) - 8:38 A.M.

Samuel López (Liga de Quindío) 8:39 A.M.

Royer Marcillo (Liga de Nariño) 8:40 A.M.

Los últimos en salir

José Manuel Posada (CPS Profesional Team) 9:28 A.M.

Andrés Talero (Threshold Team) 9:29 A.M.

Juan Esteban López (Team Sistecrédito) 9:30 A.M.

Damas sub 23

María Rodríguez (Liga de Casanare) 9:31 A.M.

Mariana Cárdenas (Bogotá IDRD) 9:32 A.M.

Sharik Merchán (Liga de Cundinamarca) 9:33 A.M.

Las últimas en salir

Paula Barrios (Liga de Cundinamarca) 9:53 A.M.

Luciana Osorio (Orgullo Paisa) 9:54 A.M.

Natalia Garzón (Team Sistecrédito) 9:55 A.M.

Damas élite

Leidy Paola Torres (Liga de Cundinamarca) 9:56 A.M.

Jennifer Quiñónes (Liga de Risaralda) 9:57 A.M.

Anette Saavedra (Liga del Valle) 9:58 A.M

Las últimas en salir

Camila Valbuena (Bogotá IDRD) 10:12 A.M.

Karen Villamizar (Bogotá IDRD) 10:13 A.M.

Diana Peñuela (Team Sistecrédito) 10:14 A.M.

Hombres sub 23

Jhonatan Rojas (Santander Orgullo) 10:15 A.M.

Andrés Silva (Liga de Cundinamarca) 10:16 A.M.

Josue Ibáñez (Team Kronos) 10:17 A.M.

Los últimos en salir

Emerson Gordillo (Un Colombia) 10:57 A.M.

Mauricio Zapata (Team Sistecrédito) 10:58 A.M.

Juan Diego Quintero (Ream Petrolike) 10:59 A.M.

Hombres élite

Cristian Torres (IDRD Bogotá) 11:02 A.M.

Juan Cañas (Liga de Sucre) 11:03 A.M.

David Camargo (Liga de Boyacá) 11:04 A.M.

Últimos en salir

Walter Vargas (Team Medellín) 11:21 A.M.

Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) 11:22 A.M.

Harold Tejada (Astana) 11:23 A.M.

Egan Bernal (INEOS) 11:24 A.M.