Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Ciclismo Colombiano

Vuelta al Táchira 2026: ganador etapa 1 y clasificación general

La primera etapa de la Vuelta al Táchira 2026 contó con un recorrido de 214,1 kilómetros.
Daniel Zabala
Arlex Méndez, ganador etapa 1 de la Vuelta al Táchira
Arlex Méndez, ganador etapa 1 de la Vuelta al Táchira // Vuelta al Táchira

Arrancó este viernes 9 de enero la edición 61 de la Vuelta al Táchira con una jornada de 214,1 kilómetros que tuvo partida en San Cristóbal y meta en Socopó.

El local Arlex José Méndez del equipo Alicanto Consulting G Kino Tachira se impuso en la fracción al demostrar mayor fortaleza en el sprint.

El español Mikel Landa apunta a todo en 2026:

Lea también

El español Mikel Landa apunta a todo en 2026: "¿Por qué no?"

Méndez superó en el remate a su compatriota Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) y al colombiano Nicolás David Gómez (GW Erco SportFitness).

Al ganar la jornada de este viernes, Arlex José Méndez se convirtió en el líder de la clasificación general.

Top 5 de la etapa 1 de la Vuelta al Táchira 2026

1. Arlex José Méndez (Alicanto Consulting) 5H41'41''

2. Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) MT

3. Nicolás David Gómez (GW Erco SportFitness) MT

4. Jesús Miguel Goyo (Fina Arroz CES) MT

5. Reinaldo Arocha (Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte) MT

Top 5 clasificación general de la Vuelta al Táchira

Tour Down Under 2026: dos ciclistas colombianos participarán en esta carrera

Lea también

Tour Down Under 2026: dos ciclistas colombianos participarán en esta carrera

1. Arlex José Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira) 5H 41'30''

2. Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) a 5''

3. Nicolás David Gómez (GE Erco SportFitness) a 7''

4. Miguel Arroyo (Arenas Tlax Mex) a 8''

5. José Armando García (Arenas Tlax Mex) a 8''

Recorrido de la etapa 2 de la Vuelta al Táchira 2026

Este sábado 10 de enero se disputará la segunda etapa de la Vuelta al Táchira, la cual contará con un recorrido de 214,6 kilómetros con inicio en Socopó y meta en premio de montaña en San Cristóbal.

En esta nota

Ciclismo Colombiano Ciclismo de ruta Ciclismo Deporte Colombiano