Vuelta al Táchira 2026: ganador etapa 1 y clasificación general

Arrancó este viernes 9 de enero la edición 61 de la Vuelta al Táchira con una jornada de 214,1 kilómetros que tuvo partida en San Cristóbal y meta en Socopó.

El local Arlex José Méndez del equipo Alicanto Consulting G Kino Tachira se impuso en la fracción al demostrar mayor fortaleza en el sprint.

Méndez superó en el remate a su compatriota Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) y al colombiano Nicolás David Gómez (GW Erco SportFitness).

Al ganar la jornada de este viernes, Arlex José Méndez se convirtió en el líder de la clasificación general.

Top 5 de la etapa 1 de la Vuelta al Táchira 2026

1. Arlex José Méndez (Alicanto Consulting) 5H41'41''

2. Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) MT

3. Nicolás David Gómez (GW Erco SportFitness) MT

4. Jesús Miguel Goyo (Fina Arroz CES) MT

5. Reinaldo Arocha (Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte) MT

Top 5 clasificación general de la Vuelta al Táchira

1. Arlex José Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira) 5H 41'30''

2. Edwin Yair Torres (Lotería del Táchira) a 5''

3. Nicolás David Gómez (GE Erco SportFitness) a 7''

4. Miguel Arroyo (Arenas Tlax Mex) a 8''

5. José Armando García (Arenas Tlax Mex) a 8''

Recorrido de la etapa 2 de la Vuelta al Táchira 2026

Este sábado 10 de enero se disputará la segunda etapa de la Vuelta al Táchira, la cual contará con un recorrido de 214,6 kilómetros con inicio en Socopó y meta en premio de montaña en San Cristóbal.