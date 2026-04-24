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Nairo Quintana

Nairo es líder: así está la clasificación general de la Vuelta a Asturias tras la etapa 2

Nairo Quintana se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, después de ganar la segunda etapa.
Daniel Zabala
Develan la próxima carrera de Nairo Quintana con el Movistar
Nairo Quintana, ciclista colombiano // AFP

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) se convirtió este viernes 24 de abril en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Asturias al ganar la etapa 2.

Quintana se impuso en la jornada de 140.8 kilómetros con inicio en Llanes y meta en Pola de Leña. El boyacense sorprendió al resto de ciclistas al lanzar un fuerte ataque en el ascenso final al Alto de Carabanzo y en solitario encaminarse hacia la línea de meta.

VIDEO - Nairo Quintana ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026

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Nairo, líder de la clasificación general

La victoria le permitió a Nairo Quintana convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.

El colombiano escaló hasta la cima y le tomó 30'' de ventaja al español Adriá Pericas (UAE Team Emirates) y 1'23'' al también ibérico Samuel Fernández (Caja Rural), quienes completan parcialmente el podio de la carrera.

En la cuarta casilla se destaca la presencia del colombiano Diego Pescador (Movistar Team) a 1'27''.

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  1. Nairo Quintana (Movistar Team)
  2. Adriá Pericas (UAE Team Emirates) a 30''
  3. Samuel Fernández (Caja Rural) a 1'23''
  4. Diego Pescador (Movistar Team) a 1'27''
  5. Txomin Juaristi (Euskaltel) a 1'34''

Recorrido de la etapa 3 de la Vuelta a Asturias

Nairo Quintana defenderá este sábado 25 de abril la primera posición en la Vuelta a Asturias en la tercera etapa.

La jornada contará con un recorrido total de 157.2 kilómetros con inicio en Figueras y meta en Vegadeo.

La fracción presentará importantes desafíos montañosos con un puerto de montaña de primera y otro de segunda categoría.

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