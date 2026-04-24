Nairo es líder: así está la clasificación general de la Vuelta a Asturias tras la etapa 2

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) se convirtió este viernes 24 de abril en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Asturias al ganar la etapa 2.

Quintana se impuso en la jornada de 140.8 kilómetros con inicio en Llanes y meta en Pola de Leña. El boyacense sorprendió al resto de ciclistas al lanzar un fuerte ataque en el ascenso final al Alto de Carabanzo y en solitario encaminarse hacia la línea de meta.

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Nairo, líder de la clasificación general

La victoria le permitió a Nairo Quintana convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.

El colombiano escaló hasta la cima y le tomó 30'' de ventaja al español Adriá Pericas (UAE Team Emirates) y 1'23'' al también ibérico Samuel Fernández (Caja Rural), quienes completan parcialmente el podio de la carrera.

En la cuarta casilla se destaca la presencia del colombiano Diego Pescador (Movistar Team) a 1'27''.

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Nairo Quintana (Movistar Team) Adriá Pericas (UAE Team Emirates) a 30'' Samuel Fernández (Caja Rural) a 1'23'' Diego Pescador (Movistar Team) a 1'27'' Txomin Juaristi (Euskaltel) a 1'34''

Recorrido de la etapa 3 de la Vuelta a Asturias

Nairo Quintana defenderá este sábado 25 de abril la primera posición en la Vuelta a Asturias en la tercera etapa.

La jornada contará con un recorrido total de 157.2 kilómetros con inicio en Figueras y meta en Vegadeo.

La fracción presentará importantes desafíos montañosos con un puerto de montaña de primera y otro de segunda categoría.