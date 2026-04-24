Nairo es líder: así está la clasificación general de la Vuelta a Asturias tras la etapa 2

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) se convirtió este viernes 24 de abril en el nuevo líder de la clasificación general de la Vuelta a Asturias al ganar la etapa 2.
Quintana se impuso en la jornada de 140.8 kilómetros con inicio en Llanes y meta en Pola de Leña. El boyacense sorprendió al resto de ciclistas al lanzar un fuerte ataque en el ascenso final al Alto de Carabanzo y en solitario encaminarse hacia la línea de meta.
Nairo, líder de la clasificación general
La victoria le permitió a Nairo Quintana convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.
El colombiano escaló hasta la cima y le tomó 30'' de ventaja al español Adriá Pericas (UAE Team Emirates) y 1'23'' al también ibérico Samuel Fernández (Caja Rural), quienes completan parcialmente el podio de la carrera.
En la cuarta casilla se destaca la presencia del colombiano Diego Pescador (Movistar Team) a 1'27''.
- Nairo Quintana (Movistar Team)
- Adriá Pericas (UAE Team Emirates) a 30''
- Samuel Fernández (Caja Rural) a 1'23''
- Diego Pescador (Movistar Team) a 1'27''
- Txomin Juaristi (Euskaltel) a 1'34''
Recorrido de la etapa 3 de la Vuelta a Asturias
Nairo Quintana defenderá este sábado 25 de abril la primera posición en la Vuelta a Asturias en la tercera etapa.
La jornada contará con un recorrido total de 157.2 kilómetros con inicio en Figueras y meta en Vegadeo.
La fracción presentará importantes desafíos montañosos con un puerto de montaña de primera y otro de segunda categoría.