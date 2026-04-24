VIDEO - Nairo Quintana ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) volvió al triunfo este viernes 24 de abril al quedarse con la victoria en la etapa 2 de la Vuelta a Asturias.

Nairo se impuso en la jornada de 140.8 kilómetros con inicio en Llanes y meta en Pola de Leña al lanzar un fuerte ataque que le permitió escaparse en solitario.

Lea también Egan Bernal, subcampeón del Tour de los Alpes 2026

El ritmo de Quintana no puso ser igualado por ningún otro ciclista, por lo que coronó el ascenso al Alto de Carabanzo y posteriormente se encaminó sin compañía la línea de meta.

En el remate de la etapa, Nairo se percató de su soledad para tomarse el tiempo de levantar los brazos y celebrar la victoria.

Nairo, líder de la clasificación general

Con la victoria de este viernes 24 de abril en la etapa 2 de la Vuelta a Asturias, Nairo Quintana se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

Quintana le sacó 31 segundos de ventaja al español Adriá Pericas (UAE Team Emirates) y 1'23'' a Samuel Fernández (Caja Rural Seguros RGA), que completan el podio.

Nairo Quintana (Movistar Team) Adriá Pericas (UAE Team Emirates) a 30'' Samuel Fernández (Caja Rural) a 1'23'' Diego Pescador (Movistar Team) a 1'27'' Txomin Juaristi (Euskaltel) a 1'34''



Lea también Nairo Quintana reveló la carrera que más lo marcó: sorprendió a todos con su elección

Recorrido de la etapa 3 en la Vuelta a Asturias

Este sábado 25 de abril se disputará la tercera etapa de la Vuelta a Asturias que contará con un recorrido total de 157.2 kilómetros con inicio en Figueras y meta en Vegadeo.

La jornada presentará importantes desafíos montañosos con un puerto de montaña de primera y otro de segunda categoría.