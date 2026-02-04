Michael Rangel ya tendría nuevo equipo en el FPC: gerente deportivo ya lo negocia

El mercado de fichajes en la Liga BetPlay se sigue moviendo de la mejor manera y cada vez se siguen confirmando traspasos de lujo que aumentan el nivel de la competencia, tal como fue la llegada de Milton Casco a Nacional, el regreso de Falcao a Millonarios y el que puede llegar a ser el mejor fichaje de la temporada, el de Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla.

Sin embargo, hay otro reconocido nombre que ha estado sonando por varios equipos y es el de Michael Rangel, quien terminó contrato con Llaneros en 2025 e inició el presente año sin club, aunque todo podría estar encaminado a un posible regreso a América de Cali, escuadra en donde logró salir campeón y marcar varios goles que en este momento le vendrían bien a la institución.

Michael Rangel podría volver a América de Cali

El goleador de Floridablanca, en los últimos años, ha tenido una carrera deportiva bastante irregular, en donde no ha pasado al menos dos temporadas con un club, lo que no le ha permitido mantener constancia y volver a retomar su racha goleadora que lo caracterizó en clubes como América, Bucaramanga o Millonarios

Llaneros le abrió las puertas durante toda la temporada 2025 y tuvo un destacado paso en donde se volvió a encontrar con el gol y las asistencias, pero lamentablemente el club decidió no renovarlo, por lo que comenzó el 2026 sin un equipo oficial, situación que a fin de cuentas no puede llegar a ser tan negativa, ya que estaría entrando en los planes de la 'mechita' para reforzar la zona ofensiva.

El 'rompecorazones' podría volver a tener una oportunidad con América, club en el que logró salir campeón y goleador, un pasado que lo respalda bastante bien y por lo cual el gerente deportivo, Iván Vélez lo estaría tomando en cuenta y no descarta su llegada.

Rangel entra a competir en una solicitada posición, en donde se estaría evaluando la posibilidad de mantener a Rodrigo Holgado o fichar a un atacante paraguayo, pero lo que quiere el club es que David González tenga de donde "echar mano".

¿Cómo le fue a Michael Rangel con América?

El paso de Rangel por el cuadro 'escarlata' fue desde el semestre de clausura de 2019 hasta el de apertura de 2020, en donde logró jugar 33 partidos, reportándose con 18 goles, 7 asistencias y el título de la liga local en el transcurso de 2.952 minutos en los que estuvo dentro del terreno de juego.