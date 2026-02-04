Futbolista de Millonarios fue operado y no jugará durante siete meses

Se confirmó en las últimas horas la lesión de Santiago Giordana, delantero argentino quien milita en Millonarios FC y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Ya el club definió que no contará con él una vez se recupere, pero está obligado a acompañarlo en su proceso de rehabilitación.

El pasado martes 3 de febrero, el propio futbolista publicó una imagen en su perfil de Instagram, en la que se mostró en su primera etapa de rehabilitación, pues continuaba en la camilla de un centro médico.

¿Cuál es la lesión de Santiago Giordana?

Giordana fue intervenido quirúrgicamente por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante casi todo el 2026.

Acompañando la publicación, el delantero de 30 años compartió un mensaje cargado de reflexión y fortaleza mental, en el que dejó claro que asume este momento como un proceso de aprendizaje y preparación para volver más fuerte.

El mensaje de Santiago Giordana tras la cirugía

“Hoy me toca estar de este lado, quieto, con la pierna operada y el cuerpo dolido, pero con el corazón más firme que nunca… El resto es ruido”, escribió el atacante, agradeciendo además el respaldo recibido durante este difícil momento.

¿Cuándo podría volver a jugar Giordana?

De acuerdo con los tiempos estimados de recuperación, Giordana estaría habilitado para volver a competir dentro de siete meses, es decir, hacia agosto de 2026, siempre y cuando el proceso evolucione de manera positiva.

Sin embargo, desde Millonarios ya se tomó la decisión de no inscribir al futbolista ni siquiera para el segundo semestre, por lo que no hará parte de la plantilla profesional durante lo que resta del año, pese a que su vínculo contractual con el club sigue vigente.

Cabe recordar que la situación de Giordana ha sido una verdadera “novela”, ya que en un primer momento se había descartado una lesión de este tipo, pero finalmente el diagnóstico fue confirmado tras los exámenes médicos y la posterior intervención.

Estadísticas de Giordana en Millonarios

Una vez el delantero supere su incapacidad médica, Millonarios espera llegar a un acuerdo para su salida, con la intención de ubicarlo en otro club y cerrar así su etapa en la institución, tras haber disputado 79 partidos desde su llegada en 2024, con un balance de ocho goles y cuatro asistencias.