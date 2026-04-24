Nairo Quintana estremece al país con mensaje tras la muerte de Camilo Muñoz

Este viernes 24 de abril, el ciclista colombiano Nairo Quintana, considerado por muchos como el mejor en la historia del país, se coronó como vencedor de la etapa número 2 de la Vuelta a Asturias 2026.



Tras la gran jornada, el ciclista del Movistar Team fue entrevistado por la misma organización de la carrera. Nairo resaltó la importancia de la victoria, sobre todo porque es el año en el que se retira.

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Palabras de Nairo

“La verdad que ha sido increíble. Han pasado muchos años que no ganaba y este año he anunciado también el final de mi carrera deportiva, pero siempre he estado motivado, entrenándome, y poder ganar hoy es una alegría inmensa”, manifestó.



Luego, Quintana no se guardó nada para valorar el trabajo del equipo, de los jóvenes con los que comparte en el Movistar Team. Señaló que estos deportistas lo ayudan a llenarse de juventud.

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El equipo

“Ha sido una etapa fenomenal. Un muy buen trabajo del equipo, jóvenes, pero también aprendiendo mucho y con mucha motivación. Estar con los jóvenes me llena de juventud y hoy fue un gran día para mostrarlo”, expresó.



Por último, con una rotunda tristeza, Nairo Quintana hizo referencia a la inesperada muerte del ciclista colombiano Camilo Muñoz, del equipo Nu Colombia. Sus palabras estremecieron al país.

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“Nos da mucha tristeza”

“Es verdaderamente triste; esta mañana, cuando hemos escuchado la noticia, me he quedado frío. Un niño que tenía muchísima vida por delante, mucho que dar al deporte y al país. Es verdaderamente triste y lamentable. Mis condolencias para la familia, para el ciclismo, el ciclismo colombiano, para su equipo. Lamentando la situación, nos da mucha tristeza”, dijo Nairo.



El mundo del ciclismo colombiano y mundial se estremeció por la inesperada muerte de Camilo Muñoz. El deportista, de acuerdo con el equipo Nu Colombia, falleció tras complicaciones derivadas de una caída en el Tour du Jura.









