Nairo Quintana ganó en Asturias: la sorprendente sequía que rompió con su triunfo

El triunfo de Nairo Quintana en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, este 24 de abril de 2026, no solo significó una nueva celebración para el ciclismo colombiano, también marcó el final de una extensa espera desde su última victoria de etapa, conseguida el 20 de febrero de 2022 en el Tour de los Alpes Marítimos.

Con la camiseta del Arkéa Samsic en 2022, Nairo salió decidido por el triunfo

Aquel día, el boyacense ofreció una exhibición de estrategia, jerarquía y valentía para imponerse en la tercera y última jornada de la carrera francesa. Con la camiseta del Arkéa Samsic, Nairo salió decidido a arrebatarle el liderato al belga Tim Wellens, quien llegaba como líder de la clasificación general.

Durante buena parte del recorrido, Quintana se mantuvo paciente dentro del pelotón mientras sus compañeros trabajaban al frente. El colombiano eligió el momento exacto para atacar y lo hizo a 35 kilómetros de la meta, en el ascenso al Col de Saint-Roch. Su aceleración no encontró respuesta inmediata y comenzó a construir una ventaja decisiva.

Con ayuda de su compañero Nicolas Edet en el tramo de subida, Nairo coronó entre los mejores y luego se lanzó en un descenso impecable, mostrando una faceta menos habitual pero igual de efectiva.

En Asturias cruzó la meta en solitario: Nairo esperó más de cuatro años para una victoria

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Ese triunfo no solo le dio la etapa. También lo convirtió en campeón del Tour de los Alpes Marítimos, superando ampliamente a Wellens en la general. Además, cerró la carrera con la camiseta de puntos y la clasificación de montaña, completando una actuación total.

Después de aquella jornada brillante en 2022, pasaron más de cuatro años sin volver a ganar una etapa profesional. Hubo intentos, cambios de equipo, regresos y momentos difíciles, pero la victoria se resistía.

Hasta este viernes en Asturias, donde Nairo volvió a atacar como en sus mejores tiempos y cruzó la meta en solitario. Así cerró una espera larga y emotiva, conectando dos triunfos separados por más de cuatro años, pero unidos por el mismo sello: clase pura sobre la bicicleta.

Nairo Quintana volvió a saborear la victoria este viernes y puso fin a una larga espera de cuatro años. El ciclista colombiano se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, firmando así su triunfo número 52 como profesional y cortando una sequía que se mantenía desde 2022, cuando celebró por última vez en el Tour de los Alpes Marítimos y de Var.

Nairo Quintana anunció su retiro: en Asturias dejó su firma con un triunfo en este 2026

El boyacense, fiel a su estilo, construyó la victoria con inteligencia y valentía. Atacó desde la fuga, administró la ventaja en la montaña y cruzó la meta en solitario, recordando al corredor explosivo y competitivo que brilló en las grandes carreras de Europa. A sus 36 años, Nairo volvió a mostrar clase intacta.

La victoria tiene un valor especial porque llega en la temporada en la que anunció su retiro del ciclismo profesional. El pasado 22 de marzo confirmó que este será su último año como corredor, cerrando una trayectoria de más de 16 temporadas en la élite mundial.

Desde su última victoria en 2022, el colombiano había perseguido sin éxito una nueva conquista. Este viernes encontró recompensa a la persistencia, demostrando que todavía conserva condiciones para competir al más alto nivel.