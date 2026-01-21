El ciclismo europeo comienza a tomar ritmo y una de las primeras carreras que se correría en la temporada 2026 sería la 72ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol, la cual se presenta como una de las pruebas más atractivas del calendario ciclista profesional de principio de año.

Esta competencia cuenta con un recorrido exigente protagonizado por un pelotón de gran nivel internacional que competirá del 18 al 22 de febrero de 2026 y en donde se espera ver la participación del ciclista colombiano, Nairo Quintana, ya que Movistar Team confirmo su participación junto con otros seis equipos que forman parte del WorldTour.

Lea también Tour Down Under 2026: clasificación general luego de la primera etapa

Nairo Quintana podría correr la Vuelta a Andalucía 2026

La carrera constará de más de 800 kilómetros repartidos en cinco etapas que atraviesan cinco provincias andaluzas: Málaga, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer orden para aficionados y profesionales del ciclismo.

La ronda arrancará en Benahavís (Málaga) el 18 de febrero, con una etapa inicial que contará con grandes equipos como UAE Team Emirates, Visma, Red Bull-BORA-hansgrohe, Lease a Bike y el propio Movistar Team, en donde se espera contar con la experiencia de Nairo Quintana, veterano ciclista colombiano que está acostumbrado a competir a nivel europeo.

Lea también Lund Andresen ganó la primera etapa del Tour Down Under y Molano fue protagonista

El ciclista de 35 años nacido en Combita ilusiona con su participación en Andalucía, pero también en otras de las carreras más importantes de la temporada tras unas contundentes declaraciones en donde habla del buen estado físico con el que cuenta.

"Estoy viendo si compito después del 2026. Aún no tomé la decisión, pero luego anunciaremos lo que vaya a pasar en el futuro. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero lo que me hace seguir adelante es el estado de forma en el que estoy".





Etapas de la Vuelta a Andalucía 2026

🗓️ Etapa 1 – 18 de febrero: Benahavís → Pizarra (163,9 km)



🗓️ Etapa 2 – 19 de febrero: Torrox → Otura (138,8 km)



🗓️ Etapa 3 – 20 de febrero: Jaén → Lopera (181 km)



🗓️ Etapa 4 – 21 de febrero: Montoro → Pozoblanco (166,1 km)



🗓️ Etapa 5 – 22 de febrero: La Roda de Andalucía → Lucena (167,6 km)

