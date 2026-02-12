Pescador llena de elogios a su compañero de equipo Nairo Quintana: “Es el patrón”

El ciclismo colombiano parece retornar a la escena internacional en el World Tour, el pedalista colombiano, Diego Pescador, nacido en Quimbaya Quindío, es una de las últimas joyas. Este 2026 fue protagonista en el Tour de Omán, disputando la clasificación general.

El colombiano hace parte del Movistar Team, aunque desde el aó pasado tiene contrato con el equipo español, hasta esta temporada pudo tener relevancia en carreras con perfiles aptos para su condición de escalador, en diálogo con As España, el joven de 21 años comentó la realidad deportiva que vive en el calendario europeo.

Diego Pescador, ocmpañero de equipo de Nairo Quintana: "Esta vez tendré un calendario más apto para dejarme ver en las escalada"

Diego Pescador aseguró: “Este año estoy incluso mejor de lo que me esperaba. Ya pagué mi experiencia el pasado año y ahora va todo en marcha. Es cierto que el calendario de la temporada anterior no fue muy apto para mí, para mis condiciones, estando en carreras que tal vez no eran las ideales para mí. En otras, como Asturias y Burgos, sí pude mostrar un poco mi calidad”.

El pedalista quindiano logró dejar en alto el nombre del país; sin embargo es consciente que para lograr mejores resultados en competencias de mayor nivel, tiene que mejorar varias características como deportista: “Esta vez tendré un calendario más apto para dejarme ver en las escaladas, que es lo que mejor me va. Sé que tengo que mejorar en algunas cosas como el llano”.

Su palmarés empieza a acumular triunfos y victorias, en la competencia asiática consiguió la camiseta del mejor joven, la escuadra española planifica su temporada: “Estas mejoras son algo que tengo que ver con mi entrenador, sobre todo si quiero estar en las disputas de las carreras de una semana que tengan crono. Siempre he querido ser un corredor de clasificaciones generales. ¿Ir a una grande este año? Es una incógnita".

"Aprovecho al máximo el estar con él": Pescador halaga a Nairo Quintana

El joven es una promesa con un excelente presente, su condición ilusiona al ciclismo colombiano: “¿Si fuese por mí? Claro. Por supuesto. Me gustaría probar en una grande, ver cómo es el sufrimiento después del décimo día... estoy muy motivado por cómo están yendo las cosas. Ahora toca seguir creciendo y consolidarme como uno de los referentes del equipo".

El pedalista tuvo en la entrevista unas palabras de reconocimiento para su compatriota y compañero de Equipo Nairo Quintana: “Es un ídolo de muchos, incluido el mío, y aquí es el patrón. Intento aprovechar cada consejo al máximo, tanto dentro como fuera de la bici, porque no todo es ciclismo, y aprovecho al máximo el estar con él”.