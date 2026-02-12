[Video] Se lesionó Jhon Lucumí: alerta en la Selección Colombia

En el marco de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Italia, donde el Bologna enfrentaba a la Lazio en uno de los cruces de esta fase del torneo con el colombiano Jhon Lucumí como titular en el equipo ‘blaugrana’.

El partido terminó 1-1 en su tiempo regular y en la tanda de los penaltis el equipo celeste se impuso por 4-1, eliminación para el Bologna que no solo tiene esa mala noticia en la jornada, pues el defensor caleño de 27 años tuvo que ser reemplazado al minuto 79 tras presentar molestias físicas.

Jhon Lucumí se lesionó en el Bologna

Uno de los futbolistas de la Selección Colombia que tiene casi un grupo garantizado en la convocatoria de Néstor Lorenzo para lo que será el Mundial del 2026 es sin duda el zaguero central Jhon Janer Lucumí, quien es un habitual titular en el Bologna y goza de gran regularidad en el fútbol italiano.

Pues bien, el equipo ‘Tricolor’ encendió sus alarmas y está muy atento al estado de salud del defensor, quien presentó molestias físicas que le impidieron seguir en el partido ante la Lazio, así quedó en evidencia cuando fue sustituido mostrando gestos de malestar en su rostro.

¿Cuántos partidos se perderá Jhon Lucumí?

Todavía no hay un informe médico del Bologna que ofrezca detalles de la lesión de Lucumí, sin embargo, se espera que no sea grave el tema físico sabiendo que el jugador abandonó la cancha por sus propios medios, sin embargo, este imprevisto seguro lo dejará con varios días de inactividad mientras se encuentra en el proceso de recuperación.

Seguramente el jugador colombiano no estará convocado para el siguiente partido del Bologna, que será el próximo domingo 15 de febrero por la fecha 25 de la Serie A de Italia, duelo en condición de visitante contra el Torino de Duván Zapata.

