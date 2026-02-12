Gamero salió frustrado de Bogotá: le dolió de gran manera la derrota de Cali

La Liga BetPlay sigue avanzando de la mejor manera y ya llegó a su sexta jornada, en la cual dos de los protagonistas fueron Deportivo Cali y el sorpresivo líder de la tabla de posiciones, Internacional de Bogotá, quienes llegaron al Estadio de Techo en busca de los tres puntos que se terminó llevando la escuadra local.

El equipo que comanda el estratega argentino, Ricardo Valiño, se robó el show tras una épica remontada en un par de minutos que terminó con un marcador de 3-2 a favor de su equipo y despidiendo a Gamero de la ciudad de Bogotá con las manos vacías, situación que fue frustrante para el estratega samario.

Gamero volvió a "sacar el paraguas" tras nueva derrota

A pesar de la buena pretemporada y la gran cantidad de movimientos que se llevaron a cabo en el mercado de fichajes, Alberto Gamero todavía no ha podido encontrar el camino ganador con Deportivo Cali, situación preocupante que pronto podría llegar a afectarle su continuidad en el cargo.

El regreso de Dinenno, el fichaje de una gran figura como Pedro Gallese, entre otros refuerzos de peso que llegaron para la presente temporada, no se han podido acoplar a la idea de juego que tiene 'tito' Gamero y esto ya se está viendo reflejado en la tabla de posiciones, en donde ya salió de los ocho mejores.

Cali saltó al terreno de juego del Estadio de Techo con una mentalidad completamente ganadora, tal como lo dio a conocer el samario, quien además confirmó que su equipo fue mucho más que el rival, el cual los había atacado poco, pero la efectividad y desconcentración de sus jugadores les terminó costando la victoria y sobre lo último también la victoria.

"Diseñamos un equipo para venir a ganar y hoy hicimos todo por ganar el partido. Pienso que hubo descuido en los dos últimos goles porque Internacional no nos está atacando, no no estaba llegando y teníamos casi el control del partido, pero dos jugadas rápidas nos perjudicaron. Es una derrota que duele, en especial por lo que hizo el equipo y la cantidad de opciones que tuvo. Hoy llegamos claros y esto duele, pero hay que alzar la cabeza.

Gamero le envía contundente mensaje a los hinchas

"El hincha hoy tuvo que ver con que el equipo se blindó, el equipo corrió y vino a ganar el partido, pero el fútbol es así, no siempre gana el mejor, eso si está claro. Cali vino aquí a proponer condiciones, a imponer y buscar el partido, pero desafortunadamente no llega. Vamos a revertir esta situación el día domingo contra Nacional, un equipo grande, para darle una satisfacción a los hinchas y nosotros siempre saladremos a dar todo lo mejor".