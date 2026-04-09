Sergio Andrés Higuita sufrió caída y se retiró de la Vuelta al País Vasco

Mala suerte tuvo este jueves 8 de abril el ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team), mientras disputaba la etapa 4 de la edición 65 de la Vuelta al País Vasco, que contó con un recorrido de 167,2 kilómetros con inicio y meta en Galdakao.

Y es que Higuita se vio obligado a abandonar la carrera al sufrir una fuerte caída en uno de los descensos del recorrido.

El colombiano se fue al piso, cuando estaba en la mitad del pelotón.

Higuita sufrió un fuerte golpe en uno de sus codos, por lo que fue llevado a un centro médico y se espera que el XDS Astana Team dé a conocer un reporte médico con más detalles de la situción del colombiano.

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Cómo estaba Sergio Higuita en la clasificación general

Al momento de abandonar la Vuelta al País Vasco, Sergio Andrés Higuita ocupaba la posición 18 en la clasificación general a 4'34''del líder, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team).