El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana ha tenido un destacado inicio de temporada 2026 al ocupar el séptimo lugar en la clasificación general del Tour de Omán.

Quintana brilló en la prueba de Medio Oriente al ser protagonista en las fugaz y en cada uno de los ascensos, lo que ha generado gran expectativa en sus aficionados.

A pesar de algunas dudas con lo que sería su rendimiento, el trabajo llevado a cabo en la pretemporada ha puesto a pensar a los directores del Movistar Team con respecto a los planes que tenían con el colombiano.

Nairo Quintana SÍ correrá una gran vuelta en 2026

En la previa de la actividad del 2026 se había dado a conocer que Nairo no sería alineado por el Movistar Team para las grandes Vueltas. Sin embargo, el propio pedalista boyacense desmintió dicha información y confirmó que correrá la Vuelta a España.

Quintana también aseguró que espera estar en la alineación de su escuadra para el Giro de Italia, ya que fue incluido en la lista de reserva.

La participación o no de Nairo en la corsa rosa dependerá del estado de forma que demuestre el boyacense en las próximas carreras y en la previa al Giro.

Adicionalmente, el colombiano se podría beneficiar de los problemas físicos sufridos por Enri Mas, quien no ha podido competir en la temporada.

Nairo Quintana y su retiro

Nairo también se refirió a la fecha para su retiro. El colombiano desmintió la información que aseguraba que la temporada 2026 sería la última como profesional.

En diálogo con Marca, el boyacense explicó que está concentrado en la actividad del año y espera tomar la decisión al final de su contrato.

"Vamos a ver como avanza el año, me siento bien. Estoy en muy buenas condiciones. Quiero hacer la temporada y veremos más adelante", afirmó.