Nairo Quintana sumó un nuevo trofeo: este es el palmarés de títulos de la leyenda

Nairo Quintana volvió a escribir una página dorada en su carrera deportiva. El ciclista colombiano conquistó este domingo la Vuelta a Asturias 2026 y alcanzó los 23 títulos como profesional, una cifra que reafirma su lugar entre los grandes referentes del ciclismo latinoamericano y mundial.

Nairo Quintana sumó un nuevo trofeo: este es el palmaré de títulos de la leyenda

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A sus 36 años, el corredor del Movistar Team celebró por tercera vez en territorio asturiano, luego de sus consagraciones previas en 2017 y 2021.

El boyacense selló el título tras superar con autoridad la clasificación general de la edición 68 de la carrera española, disputada en cuatro etapas. Quintana construyó la victoria el pasado viernes, cuando ganó la segunda jornada entre Llanes y Pola de Lena, sacándole una ventaja clave a su principal perseguidor, el español Adrià Pericas, del UAE Team Emirates.

En la etapa final, de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo, Nairo mostró experiencia y jerarquía para defender el liderato. En el ascenso definitivo al Alto de San Esteban de las Cruces respondió a cada ataque de Pericas, quien intentó descontar los segundos perdidos durante toda la jornada. El colombiano cruzó cuarto en meta, resultado suficiente para confirmar el campeonato. El triunfo parcial fue para el mexicano Edgar Cadenas, que firmó una escapada en solitario.

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Con este nuevo éxito, Quintana sumó el título número 23 de su trayectoria, una hoja de vida que incluye algunas de las carreras más prestigiosas del calendario internacional. Entre sus mayores logros aparecen el Giro de Italia 2014, conquistado con apenas 23 años, y la Vuelta a España 2016, además de victorias en pruebas de una semana como Tirreno-Adriático, Vuelta al País Vasco, Vuelta a Cataluña, Romandía y Comunidad Valenciana.

La conquista en Asturias tiene además un valor especial por el momento de su carrera. En marzo pasado, Quintana anunció que esta será su última temporada como ciclista profesional, por lo que cada competencia representa una despedida progresiva del pelotón internacional.

El título en Oviedo no solo amplía su legado, también demuestra que la clase permanece intacta. Nairo, símbolo del ciclismo colombiano en la última década, suma otra copa a una colección histórica y confirma que todavía tiene piernas para seguir ganando antes de cerrar una carrera memorable.