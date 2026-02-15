Borja tendría arreglado su regreso a la Liga BetPlay

El experimentado delantero de 33 años finalmente encontró su "lugar en el mundo" y fue confirmado como el nuevo fichaje de Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, este traspaso hizo que se llevaran a cabo varios cuestionamientos con respecto a su rendimiento y un posible retiro como futbolista profesional.

Tras una larga novela con el colombiano, Borja, al haber finalizado su contrato con River Plate y en donde se le alcanzó a vincular con Cruz Azul, el delantero con paso por la Selección Colombia arribó a la máxima categoría del fútbol profesional de los Emiratos Árabes Unidos con Al Wasl, pero también sonó en el mercado del fútbol colombiano, a donde justamente el 'colibrí' no descartó aterrizar en un futuro.

Borja se podría retirar en el fútbol colombiano

Tras su llegada a Arabia, el atacante se ha mostrado satisfecho, dejó claro que su principal objetivo es contribuir al crecimiento colectivo del equipo, aunque también hacerle señas a Néstor Lorenzo para que lo tenga en cuenta en una posible convocatoria para la Copa Mundial 2026 que iniciará en el mes de junio.

El delantero con significativo paso por la Selección Colombia, con el pasar de los partidos en la escuadra argentina, comenzó a perder protagonismo a pesar de haber estado en momentos determinantes para el club, lo que no terminó convenciendo del todo a Gallardo y por lo cual no le renovaron su contrato cuando finalice en diciembre.

El bajo rendimiento esta sorpresiva decisión con el cambio de liga empezaron a causar especulaciones con respecto a su retiro y el posible regreso al Fútbol Profesional Colombiano, al cual no descartó llegar en un futuro, pero también quiere empezar a llevar a cabo un proyecto administrativo.

"NO DESCARTO LA IDEA DE RETIRARME EN UN EQUIPO COLOMBIANO, TAMBIÉN ESTAR EN LA PARTE DIRECTIVA, ESTOY ESTUDIANDO PARA ESO": Miguel Borja en el VBAR.

Próximo partido de Miguel Borja en Al Wasl

El siguiente reto de Miguel Ángel Borja con la camiseta de Al Wasl será en los octavos de final de la Copa AFC frente a Al-Zawraa Sport Club. El duelo de vuelta se llevará a cabo en el Estadio Zabeel martes 17 de febrero sobre las 11:00 a.m, hora Colombia.



