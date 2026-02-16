Clasificación general UAE Tour 2026 tras la etapa 1

Inició una nueva edición del UAE Tour 2026, considerado uno de los grandes atractivos de la temporada WorldTour de ciclismo en ruta, el 16 de febrero y se extenderá hasta el 22 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos. La competencia marca una intensa octava edición que termina combinando velocidad, montaña y técnica en un recorrido de siete etapas que atraviesa el espectacular paisaje del desierto y las exigentes ascensiones de la región.

Fue justamente Isaac del Toro, el ciclista mexicano de 22 años, el que terminó pegando primero tras una contundente victoria en el marco de la primera etapa. El ciclista del UAE Team Emirates hizo respetar la condición de local que tiene el equipo y revalidar el voto de confianza que le dieron para que fuera uno de los líderes de esta competencia.

Isaac del Toro lidera la clasificación general del UAE Tour

La etapa 1 del UAE Tour 2026, disputada el 16 de febrero de 2026, marcó el inicio oficial de la octava edición de esta prestigiosa carrera ciclista del UCI WorldTour en los Emiratos Árabes Unidos. El recorrido de la jornada inaugural comprendió 144 km entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace, un trazado predominantemente plano pero con una llegada ligeramente ascendente que exigió estrategia y potencia a los velocistas del pelotón.

La parte final de la etapa, con los últimos 700 metros al 6% de pendiente, introdujo una dinámica completamente diferente con un sprint que, aunque no fue masivo típico, fue decisivo para los más explosivos capaces de gestionar bien el repecho, particularidad que terminó jugando a favor de los corredores como Isaac del Toro que contaron con buena capacidad de aceleración en rampas cortas.

Fue justamente que con un ataque oportuno, Isaac del Toro (del equipo UAE Team Emirates – XRG) se impuso con inteligencia táctica y fuerza, logrando la victoria de la etapa 1 y sumando 10 segundos de bonificación que, además de asegurar el triunfo parcial, lo dejaron como nuevo líder de la clasificación general tras la jornada inaugural tras un tiempo de 2:30:56.

1 Isaac del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG 02:30:46

2 Bol Cees Decathlon CMA CGM Team+ 04

3 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 06

4 Malucelli Matteo XDS Astana Team + 07

5 Romele Alessandro XDS Astana Team + 08

6 Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step + 09

7 Pickrell Riley Modern Adventure Pro Cycling + 10

8 Van Eetvelt Lennert Lotto-Intermarché + 10

9 Vernon Ethan NSN Cycling Team + 10

10 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility + 10

¿Cuándo se correrá la etapa 2 del UAE Tour 2026?

La etapa 2 del UAE Tour 2026 se correrá el martes 17 de febrero de 2026. Esta segunda jornada es una clásica contrarreloj individual (CRI) de 12,2 km con salida y llegada en Al Hudayriyat Island, un circuito plano diseñado para los especialistas contra el reloj.

El formato de la etapa de contrarreloj significa que cada corredor sale en solitario cada cierto intervalo de tiempo para afrontar el recorrido lo más rápido posible y así establecer diferencias en la clasificación general desde temprano en la carrera.