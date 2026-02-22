Terminó el UAE Tour: ¿Quién fue campeón, y cómo quedaron Nairo y Tejada en la general?

Este domingo 22 de febrero bajó el telón el UAE Tour 2026, carrera que dejó como campeón al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), quien se coronó con un tiempo total de 21:10:30 tras siete exigentes etapas en territorio emiratí.

El podio lo completaron el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), a 20 segundos, y el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), a 1:14. Precisamente Plapp fue protagonista en la jornada previa, cuando logró desplazar del tercer lugar al colombiano Harold Tejada, quien hasta ese momento era uno de los mejores de la carrera.

Colombianos en la general del UAE Tour 2026

Finalmente, Harold Tejada (XDS Astana) terminó en la cuarta posición de la clasificación general, a 1:25 del líder, firmando una destacada actuación en la ronda emiratí. El huilense fue uno de los animadores de la carrera y, aunque perdió el podio en la penúltima fracción, confirmó su buen momento en el pelotón internacional.

Entre los colombianos también destacó la presencia de Sergio Higuita, igualmente del XDS Astana, quien finalizó en la casilla 33 a 7:41 del campeón. El antioqueño mostró combatividad en etapas clave, aunque no logró meterse en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Nairo Quintana (Movistar Team) concluyó en la posición 34, a 7:42, prácticamente con el mismo tiempo de Higuita. El boyacense sigue sumando kilómetros y ritmo competitivo en este arranque de temporada, apuntando a objetivos de mayor envergadura en el calendario.

El velocista Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG) terminó en la casilla 93, a 33:04, en una carrera en la que su rol estuvo más enfocado en el trabajo colectivo y en apoyar las aspiraciones de su escuadra en la clasificación general.

Resumen de la etapa 7 del UAE Tour

La séptima y última etapa, disputada este domingo 22, fue ganada por el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien se impuso al sprint con un tiempo de 2:56:48, cerrando así una edición que combinó jornadas para velocistas con finales en alto determinantes para la general.

Así concluyó el UAE Tour 2026, con protagonismo latinoamericano en lo más alto del podio y una actuación sólida de los colombianos, especialmente de Harold Tejada, quien rozó el top 3 hasta la penúltima jornada.

Así quedó la clasificación general del UAE Tour 2026

1. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG, 21:10:30

2. Antonio Tiberi, Bahrain Victorious, a 0:20

3. Luke Plapp, Team Jayco AlUla, a 1:14

4. Harold Tejada, XDS Astana, a 1:25

5. Felix Gall, Decathlon CMA CGM Team, a 1:34

33. Sergio Higuita, XDS Astana, a 7:41

34. Nairo Quintana, Movistar Team, a 7:42

93. Juan Sebastián Molano, UAE Team Emirates - XRG, a 33:04